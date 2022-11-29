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選舉後秒現「罷免高虹安粉專」！他揭改名紀錄嗆：民眾黨自導自演

2022九合一大選落幕，民眾黨新竹市長參選人高虹安順利當選。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲2022九合一大選落幕，民眾黨新竹市長參選人高虹安順利當選。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨高虹安以9萬8千212票拿下新竹市，成為新竹市首任女市長，不過臉書上卻隨即出現「Wecare新竹」粉專，喊話「要開始努力贏回新竹」，引發關注。對此，網紅「音地大帝 Indie DaaDee」揭露，該粉專過去名稱曾為「高虹安粉絲後援會」，結果改為現名後馬上被新聞跟進播報，質疑「不是民眾黨自導自演操盤是什麼？」

音地大帝28日深夜發文表示，「高虹安粉絲後援會」臉書社團在2020年2月3日建立後，後來陸續更名為「陳時中部長粉絲團」、「林志堅市長前進桃園後援團」、「高虹安粉絲後援會」，到了本月26日選舉完，27日就隨即改名「wecare新竹 罷免高虹安 還我沈慧虹粉絲團」。

▲音地大帝揭露「Wecare新竹」改名紀錄。（圖／翻攝自Facebook／音地大帝 Indie DaaDee）

▲音地大帝揭露「Wecare新竹」改名紀錄。（圖／翻攝自Facebook／音地大帝 Indie DaaDee）

音地大帝質疑，該社團一改名，新聞馬上跟進播報，「不是民眾黨自導自演操盤是什麼？」他抨擊，這種事情發生再多，柯文哲都還是會堅定認為自己沒有網軍，都是民進黨在搞網軍，「這真的病得很嚴重，這麼明顯的惡搞社團，腦袋正常的人都知道是反串，會認真看待的只有跟這社團一樣反串的反串仔。」

音地大帝強調，他反對罷免高虹安，現在提罷免就是來消耗泛綠支持者能量而已，人民賦予她權力，如果她沒有做出違反職權或者前案被判刑，那人民就是該完整體驗她的四年任期，「如果中途覺得受不了，那也要好好的忍夠四年，體會一下什麼叫做替自己的選擇負責！」

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