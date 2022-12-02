下任民進黨主席誰接？　柯建銘：大家坐下來談

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨在九合一大選慘遭滑鐵盧，黨主席蔡英文為此辭職，目前由高雄市長陳其邁代理，明年1月將完成黨主席補選，而接任人選眾說紛紜，對此，民進黨團總召柯建銘2日僅簡短回應，大家要坐下來談，很快會有共識。

據指出，新任黨主席任內將處理2024總統及立委選舉提名，每個派系「都會很介意」。近期包括即將卸任的新系屏東縣長潘孟安、鄭文燦、正國會林佳龍、英系總統府前秘書長蘇嘉全、前副總統陳建仁，甚至賴清德本人都被點名為黨魁潛在人選。

民進黨大敗後檢討部分，柯建銘指出，想法已經講得很清楚，我們都是戰犯、檢討反省，中央黨部已經開始相關作業，陳其邁也代理主席、要提出檢討報告，按照程序走下去，每一個黨團成員都走過選舉，清楚要怎麼迎向未來，民進黨不用喪志，包羞忍恥、捲土重來。對於黨主席人選，柯建銘認為，大家要坐下來談，很快會有共識。

立委張宏陸則表示，黨主席要共推也很難，畢竟黨主席是經由選舉產生，要有黨員投票，且任何黨員都可以登記參選，未來的黨主席必須要對2024總統跟立委選舉負責，也要有大公無私的精神，任務就是把選舉選好，而不是用主席位置獲取更大利益。

張宏陸認為，賴清德是好人選，但他到現在都沒有說要參選，鄭文燦也不錯，是大家可以接受的人選。

對於目前傳出的黨主席可能人選，立委鄭運鵬認為，相關訊息目前都是媒體上捕風捉影，民進黨這次敗選，每一個候選人都要承擔自己的責任，過去30多年來，每一次的敗選檢討都沒有讓大家失望，只是敗選的時候講話會比較重一點、媒體放的比較大一點。

鄭運鵬指出，對民進黨內的民主機制、敗選後的檢討，自己一向有信心，但確實需要一些時間沈澱，這段期間包含黨內的支持者或先進，心情都比較急一點，這些都會過去，相信不管是代理主席或是新的主席都會扛起責任，給出新的改革方向。

外傳鄭文燦已經會晤英系高層、林佳龍，立委林楚茵則回應，民進黨如何在挫敗中站起來是最重要的，民進黨必須團結，有意參選的人找派系溝通是好事，因為民進黨此時經不起分裂。