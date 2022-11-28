二度吞敗！柯文哲覆議案遭議會「1分鐘否決」　卸任前夕再被打臉

▲台北市議會28日審查覆議案。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會日前通過明年度警察局設置錄影監視器預算案，設下「如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支」但書，台北市長柯文哲認為但書窒礙難行並提覆議；台北市議會28日下午召開臨時大會審查覆議案，在場議員全無意見，僅花1分鐘就通過原決議，打臉即將卸任的柯市府。

北市議會通過市府總預算案，其中警察局「錄影監視系統專用傳輸網路服務費」原列4.65億元，刪減0.04億元，准列4.61億元，但設有但書，為維護影像品質，符合治安需求，除3M頻寬需求者可新增200萬畫素攝影機外，如規劃使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。

北市府認為但書窒礙難行，因依汰換案契約規定，將原30萬畫素監視器攝影機提升至200萬畫素，如使用100萬畫素監視器攝影機，會衍生履約爭議，並影響工程進度與驗收；100萬畫素已非市場主流產品，未來將面臨零件生產停滯、損壞無法維修的窘境，且不符頻寬測試分級一致性，也會導致頻寬選用標準不一，預算將增加729萬餘元。

柯市府於上週提出覆議，議會今下午召開臨時大會審查，國民黨團發動甲級動員，議長陳錦祥詢問在場議員是否發言，但現場沒人有意見，並再問對維持原決議有無意見，然而包括民眾黨議員林國成在內，都沒人表示意見，最終決議維持原決議，全程只花了1分鐘，讓柯市府覆議案以失敗收場。

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／記者袁茵攝）

國民黨台北市議員王鴻薇批評，選舉期間收到市府覆議案很傻眼，有一點突襲，且今天也沒人要同意覆議案，連表決都不用表決，象徵即將要結束的柯市府被議會大打臉；倘若市府覆議案是認真的，與柯文哲同黨的林國成應表示異議，然而從頭到尾沒人異議，顯示出柯市府對覆議案太兒戲。

民進黨團總召江志銘說，今天讓議員自由出席，很多成員認為覆議案沒意義，且是突襲方式，讓大家認為應尊重原決議。

台北市議會秘書長洪樹林說明，今日過半數議員出席，已達開會人數，陳錦祥詢問其他議員是否有意見，但現場沒人反對，因此無需表決，按照審查結果維持原決議。

而台北市政府副發言人魏佑任表示，針對議會28日召開臨時會所作出「覆議案不成立」結論，市府表示遺憾但尊重，後續警察局、主計處將會在近日收到議會正式來文後討論，並向柯文哲提出可能的因應作為。