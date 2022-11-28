暗潮洶湧！北市正副議長爭霸戰開打　國民黨多人爭取待協調

▲台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，接著正副議長爭霸戰也將上場！台北市議會共61席次中，國民黨拿下30席，加上友軍無黨籍台北市議員當選人曾獻瑩將可過半。據了解，黨內有意角逐議長寶座者已是暗潮洶湧，除了現任議長陳錦祥之外，連任成功的戴錫欽與陳炳甫也不排除搭擋，而現任副議長葉林傳外傳將與陳錦祥拆夥，改跟台北市議員陳重文搭檔參選。

下屆台北市議會共有61席，其中國民黨30席、民進黨21席、民眾黨4席、新黨1席、社民黨1席，無黨籍加起來則有4席，若算上脫離國民黨、以無黨籍身份當選的曾獻瑩和新黨，泛藍陣營席次已過半。

▲台北市議員戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

國民黨有意角逐議長寶座的人數眾多，包括5連霸市議員戴錫欽有望與議員陳炳甫搭檔，搶攻正副議長寶座；而蟬聯7屆議員的現任議長陳錦祥，外傳面臨與現任副議長葉林傳拆夥危機，葉林傳恐改和議員陳重文參選正副議長；至於捲土重來、一舉拿下台北市最高3.7萬票的李彥秀，有無角逐首都議長寶座也有待觀察。

戴錫欽28日受訪時表示，相信市民對市政有很多期待，當然市議會要與時俱進，加速世代交替的腳步，也能夠配合台北市民對新市長蔣萬安的期待，希望未來不管是表現很亮眼的新生代、中生代議員，都可扮演更重要的角色。

戴錫欽指出，國民黨這次勝選，必須加強跟年輕族群之間的聯繫，才有機會迎向2024，希望有機會能得到大家支持、內部團結的話，透過黨內民主機制，加速這樣的新陳代謝。

至於搭檔人選？戴錫欽說，過去這3、4年跟許多新生代、中生代議員有良好互動溝通，也對黨團改革等有很多意見交換，大家相處非常融洽，隨著蔣萬安當選，大家應該要承擔更大的責任，一方面協助蔣萬安做好市政工作兌現政見，

二方面希望透過議會改革真世代交替，扭轉市民跟台灣民眾對國民黨的印象。

被問及角逐議長規劃？葉林傳28日說，自己就是選副議長並爭取連任，議會還是要有倫理，自己從頭到尾都沒有爭取議長規劃。媒體追問，若其他議員有意願，是否會支持？葉林傳回應，目前還沒登記，所以人選尚未出爐，而自己是想爭取副議長連任。