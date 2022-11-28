　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暗潮洶湧！北市正副議長爭霸戰開打　國民黨多人爭取待協調

▲▼台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，接著正副議長爭霸戰也將上場！台北市議會共61席次中，國民黨拿下30席，加上友軍無黨籍台北市議員當選人曾獻瑩將可過半。據了解，黨內有意角逐議長寶座者已是暗潮洶湧，除了現任議長陳錦祥之外，連任成功的戴錫欽與陳炳甫也不排除搭擋，而現任副議長葉林傳外傳將與陳錦祥拆夥，改跟台北市議員陳重文搭檔參選。

下屆台北市議會共有61席，其中國民黨30席、民進黨21席、民眾黨4席、新黨1席、社民黨1席，無黨籍加起來則有4席，若算上脫離國民黨、以無黨籍身份當選的曾獻瑩和新黨，泛藍陣營席次已過半。

▲▼台北市議員戴錫欽市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

國民黨有意角逐議長寶座的人數眾多，包括5連霸市議員戴錫欽有望與議員陳炳甫搭檔，搶攻正副議長寶座；而蟬聯7屆議員的現任議長陳錦祥，外傳面臨與現任副議長葉林傳拆夥危機，葉林傳恐改和議員陳重文參選正副議長；至於捲土重來、一舉拿下台北市最高3.7萬票的李彥秀，有無角逐首都議長寶座也有待觀察。

戴錫欽28日受訪時表示，相信市民對市政有很多期待，當然市議會要與時俱進，加速世代交替的腳步，也能夠配合台北市民對新市長蔣萬安的期待，希望未來不管是表現很亮眼的新生代、中生代議員，都可扮演更重要的角色。

戴錫欽指出，國民黨這次勝選，必須加強跟年輕族群之間的聯繫，才有機會迎向2024，希望有機會能得到大家支持、內部團結的話，透過黨內民主機制，加速這樣的新陳代謝。

至於搭檔人選？戴錫欽說，過去這3、4年跟許多新生代、中生代議員有良好互動溝通，也對黨團改革等有很多意見交換，大家相處非常融洽，隨著蔣萬安當選，大家應該要承擔更大的責任，一方面協助蔣萬安做好市政工作兌現政見，
二方面希望透過議會改革真世代交替，扭轉市民跟台灣民眾對國民黨的印象。

被問及角逐議長規劃？葉林傳28日說，自己就是選副議長並爭取連任，議會還是要有倫理，自己從頭到尾都沒有爭取議長規劃。媒體追問，若其他議員有意願，是否會支持？葉林傳回應，目前還沒登記，所以人選尚未出爐，而自己是想爭取副議長連任。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
首波強冷空氣抵台時間曝！　連凍3天探14度
1歲女童失蹤！狠母「藏屍泡菜桶3年」　遺體全爛
爆「民進黨後面就是黑道」　館長開噴1立委！內幕全說了：天怒人
登山女神vs.公關女強人首開庭！　曾格爾稱「以為他單身」被打
單親辣媽獨養兒　扛不住下海哭求：我真的沒辦法
剛選舉完！　12億新竹球場招牌被拆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

九合一大敗民進黨互打　柯建銘喊話：我們都是戰犯

遭點名4大戰犯！　四叉貓定義側翼網軍自稱「時事評論員」

暗潮洶湧！北市正副議長爭霸戰開打　國民黨多人爭取待協調

大選省思！沈富雄曝：柯文哲日薄西山　蔣萬安、張善政蜜月期半年

爆乳田慎節「議員大頭照」想選這張！　背後意涵被讚爆：有夠派

幕後／蔡英文改組3大考量　蔡蘇體制唇齒相依、中生代重傷難爭閣揆

朱立倫選2024會有人跳船挺柯？　徐巧芯：別為搏版面釀全局皆輸

九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

蘇清泉遞狀「質疑計票瑕疵」！周春米：勿踐踏選務人員公正

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

九合一大敗民進黨互打　柯建銘喊話：我們都是戰犯

遭點名4大戰犯！　四叉貓定義側翼網軍自稱「時事評論員」

暗潮洶湧！北市正副議長爭霸戰開打　國民黨多人爭取待協調

大選省思！沈富雄曝：柯文哲日薄西山　蔣萬安、張善政蜜月期半年

爆乳田慎節「議員大頭照」想選這張！　背後意涵被讚爆：有夠派

幕後／蔡英文改組3大考量　蔡蘇體制唇齒相依、中生代重傷難爭閣揆

朱立倫選2024會有人跳船挺柯？　徐巧芯：別為搏版面釀全局皆輸

九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

蘇清泉遞狀「質疑計票瑕疵」！周春米：勿踐踏選務人員公正

狗狗整脊師抓頭扶頸「咔一聲」　毛孩竟鬆到舔舔撒嬌

恭喜！這群人石頭「老婆生下第3胎」　開心抱娃：謝謝選擇我們家

海灘驚見「60cm巨大手骨」！網驚：外星來的？專家曝身分

稱「不是故意爆料Chuu霸凌」！公司發2次聲明：覺得委屈可公開證據

幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

北市女深夜掛三創大樓外牆！警消爭時間舖氣墊...她墜落輕傷

客廳沙發被塞爆！　4阿金「趴好趴滿」不讓位：媽媽可以坐地板

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

葡萄牙明晨強碰烏拉圭　網評C羅有望率隊「復仇」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

地方喊「高虹安選上就罷免」

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

即／苗栗公館福基村長選舉同票　抽籤決定葉步謀當選

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

最高票連任！黃捷宣布加入民進黨黨團運作

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

更多熱門

相關新聞

蔣未答市政難題　北市副市長酸這句

蔣未答市政難題　北市副市長酸這句

國民黨立委蔣萬安當選台北市長，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日就表態儘速安排交接，並派副市長彭振聲當對口，但蔣萬安28日被問及此事時，三度未正面回應，僅說「規劃中」。彭振聲28日下午受訪時語帶諷刺地說，蔣萬安應該沒那麼快就可以進入狀況，不是每個人一下子就可以進入狀況。

柯派他當交接對口　蔣至今無下文

柯派他當交接對口　蔣至今無下文

立委補選今登記　王鴻薇點這幾人有實力

立委補選今登記　王鴻薇點這幾人有實力

立委補選派誰？蔣萬安淡回：相信黨中央會有規劃

立委補選派誰？蔣萬安淡回：相信黨中央會有規劃

饒舌歌手兒樂唱「X破X娘」　北捷回應了

饒舌歌手兒樂唱「X破X娘」　北捷回應了

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會陳錦祥葉林傳戴錫欽

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面