　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／最高票連任高雄市議員！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作

▲▼ 。（圖／Facebook／黃捷）

▲黃捷鞠躬表達感謝。（圖／Facebook／黃捷）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷成功連任，在鳳山區獲得第一高票共2萬7744票，也是高雄市議員第一高票。在選戰告一段落，民進黨高雄市新當選議員今（28）日正式成立第四屆高雄市議會民進黨團，除通過黃捷議員加入黨團運作，並一致通過正副議長人選由黨團一致性投票。

民進黨高雄市議員今天中午在陳其邁市長競選總部舉行第一次會議，由民進黨高雄市黨部主委許智善與鄭光峰議員共同主持，計有29位議員出席，3人請假，陳其邁市長、及基進黨張博洋議員也列席會議。

會中一致通過，無黨籍黃捷議員加入民進黨黨團運作，至於正副議長人選，則由黨團決定。黃捷表示，接下來正式加入民進黨團，我希望未來四年的任期，能與民進黨夥伴在議會共同推動本土、進步的議案，過去自己一個人孤立難行，未來結伴同行，更有機會讓高雄、讓鳳山的建設，還有進步價值的法案，能更順利推動。

民進黨則指，黨團成員應對正副議長人選採一致性投票，若未依黨團決議做一致性投票者，同意開除黨籍之黨紀處分。陳其邁市長除向本屆當選議員祝賀恭喜，也期許議員們秉持謙卑的態度面對未來四年的挑戰，持續擴大民進黨的民意基礎。

▲▼黃捷橫掃2.7萬票，抵達競總向支持者表達感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃捷與支持者合影。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃捷當選後也強調，她不會鬆懈，會繼續秉持從政初衷、勇敢向前，「我會繼續堅定推動理想，讓家鄉成為更好的城市。我是黃捷，未來我們一起再拚四年，黃捷深深一鞠躬，謝謝」。

根據本站先前報導《高雄最高票！黃捷鞠躬感謝選民　承諾支持者：不忘初心》，黃捷當選後到競選總部，約50名支持者手拿文宣海報、手機殼、外套給她簽名，黃捷也一一致謝，現場一度被支持者包圍，不僅有長輩獻上擁抱給黃捷鼓勵，更有民眾帶著小孩，說小朋友吵著一定要跟黃捷合照，可見黃捷高人氣不分老幼，為激烈的選戰結果也添上溫馨色彩。

▼黃捷向支持者表達感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼黃捷橫掃2.7萬票，抵達競總向支持者表達感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走
快訊／最高票連任！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作
快訊／洋裝女掉到國道3號！　駕駛嚇到緊急煞車
呂秀蓮揭民進黨敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢又失能
3歲童遭虐重度昏迷！　全身沒有一處完整皮膚
獨／北大、清華為何白紙革命？　學生親曝原因
51歲苗可麗閃電公開喜訊！　秀大鑽戒「牽起一雙手」
快訊／言明澔突報喜「結婚還當了二寶爸」　粉絲驚：進度好快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫選2024也不跳船　徐巧芯籲國民黨冷靜：別為版面釀全局皆輸

九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

蘇清泉遞狀「質疑計票瑕疵」！周春米：勿踐踏選務人員公正

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走

快訊／最高票連任高雄市議員！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作

蔣萬安未答「市政難題」　北市副市長酸：不是每個人一下子可進入狀況

呂秀蓮揭民進黨敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢又失能

登記補選人在國外「也不想遷戶籍」　徐巧芯推王鴻薇：她有機會

黃暐瀚「點將」藍營立委補選　曝徐巧芯不能參選原因

高嘉瑜嗆「只能在同溫層取暖」　王浩宇反擊：大輸好像不關你的事

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

朱立倫選2024也不跳船　徐巧芯籲國民黨冷靜：別為版面釀全局皆輸

九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

蘇清泉遞狀「質疑計票瑕疵」！周春米：勿踐踏選務人員公正

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走

快訊／最高票連任高雄市議員！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作

蔣萬安未答「市政難題」　北市副市長酸：不是每個人一下子可進入狀況

呂秀蓮揭民進黨敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢又失能

登記補選人在國外「也不想遷戶籍」　徐巧芯推王鴻薇：她有機會

黃暐瀚「點將」藍營立委補選　曝徐巧芯不能參選原因

高嘉瑜嗆「只能在同溫層取暖」　王浩宇反擊：大輸好像不關你的事

UNIQLO迷幻印花「最美發熱衣」誕生！MARNI聯名最終回必須把握

長鼻浣熊「樹屋曬太陽」　內外空間自由選保育員巧做玩具

【廣編】日本富士通空調業界唯一全機10年保固　節能補助最高省6,000元

影／南京傳媒大學生響應「白紙革命」　被校長嗆：你們要付出代價

朱立倫選2024也不跳船　徐巧芯籲國民黨冷靜：別為版面釀全局皆輸

九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

蘇清泉遞狀「質疑計票瑕疵」！周春米：勿踐踏選務人員公正

獨／台灣大道驚見「螃蟹車」！BMW橫著走原因曝　專家說母湯

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走

「台灣最美飯店」名單公佈！理想大地、淡水福容5連霸　優惠12／5開跑

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

地方喊「高虹安選上就罷免」

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

即／苗栗公館福基村長選舉同票　抽籤決定葉步謀當選

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

更多熱門

相關新聞

黃捷橫掃2.7萬票「鳳山第一高」　鞠躬感謝：不忘初心

黃捷橫掃2.7萬票「鳳山第一高」　鞠躬感謝：不忘初心

九合一大選落幕，投票結果也陸續出爐，高雄市議員黃捷拿下超過2萬7千票，不僅暫居鳳山區第一高票，而且也是全高雄最高票，不等選委會公布結果，自行宣布當選。她也抵達競選總部，向支持者表達感謝，強調不會鬆懈、不忘初心。

狂掃2.7萬票！　「高雄最高票」白眼女神黃捷超狂

狂掃2.7萬票！　「高雄最高票」白眼女神黃捷超狂

黃捷一早現身投票！拚連任「暴瘦10kg」

黃捷一早現身投票！拚連任「暴瘦10kg」

黃捷突發千字文　自曝「身心俱疲」

黃捷突發千字文　自曝「身心俱疲」

黃捷追垃圾車意外插曲！妹子衝出巷口搶合

黃捷追垃圾車意外插曲！妹子衝出巷口搶合

關鍵字：

黃捷

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面