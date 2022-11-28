快訊／最高票連任高雄市議員！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作

▲黃捷鞠躬表達感謝。（圖／Facebook／黃捷）



記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷成功連任，在鳳山區獲得第一高票共2萬7744票，也是高雄市議員第一高票。在選戰告一段落，民進黨高雄市新當選議員今（28）日正式成立第四屆高雄市議會民進黨團，除通過黃捷議員加入黨團運作，並一致通過正副議長人選由黨團一致性投票。

民進黨高雄市議員今天中午在陳其邁市長競選總部舉行第一次會議，由民進黨高雄市黨部主委許智善與鄭光峰議員共同主持，計有29位議員出席，3人請假，陳其邁市長、及基進黨張博洋議員也列席會議。

會中一致通過，無黨籍黃捷議員加入民進黨黨團運作，至於正副議長人選，則由黨團決定。黃捷表示，接下來正式加入民進黨團，我希望未來四年的任期，能與民進黨夥伴在議會共同推動本土、進步的議案，過去自己一個人孤立難行，未來結伴同行，更有機會讓高雄、讓鳳山的建設，還有進步價值的法案，能更順利推動。

民進黨則指，黨團成員應對正副議長人選採一致性投票，若未依黨團決議做一致性投票者，同意開除黨籍之黨紀處分。陳其邁市長除向本屆當選議員祝賀恭喜，也期許議員們秉持謙卑的態度面對未來四年的挑戰，持續擴大民進黨的民意基礎。

▲黃捷與支持者合影。（圖／記者許宥孺翻攝）



黃捷當選後也強調，她不會鬆懈，會繼續秉持從政初衷、勇敢向前，「我會繼續堅定推動理想，讓家鄉成為更好的城市。我是黃捷，未來我們一起再拚四年，黃捷深深一鞠躬，謝謝」。

根據本站先前報導《高雄最高票！黃捷鞠躬感謝選民 承諾支持者：不忘初心》，黃捷當選後到競選總部，約50名支持者手拿文宣海報、手機殼、外套給她簽名，黃捷也一一致謝，現場一度被支持者包圍，不僅有長輩獻上擁抱給黃捷鼓勵，更有民眾帶著小孩，說小朋友吵著一定要跟黃捷合照，可見黃捷高人氣不分老幼，為激烈的選戰結果也添上溫馨色彩。

▼黃捷向支持者表達感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

