暴瘦10Kg！選前2天黃捷突發千字文　曝身心俱疲：拜託留我在議會

▲黃捷發千字文曝心聲，拜託選民把她留在議會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰倒數兩天，戰況進入白熱化，高雄市議員黃捷23日深夜突發出千字文，表達她這段時間的心情。她說，高知名度不等於支持度，面對外界耳語的挑撥「身心俱疲」，呼籲選民堅定支持，也誠心拜託能夠再次讓她連任、為民服務，讓她留在議會。

黃捷說，她的高知名度從不等於支持度，卻換來：「黃捷不差你這票」的地方耳語，導致現在她的選情非常告急，甚至有人謠傳，大家都在喊搶救，只有黃捷沒喊，一定是穩當選了。面對耳語的挑撥，沒有基本盤的她面臨極大挑戰。

▲▼黃捷稱，高知名度不等於支持度，自己現在選情告急。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷表示，她不分縣市，為本土陣營的夥伴加油，包括蔡適應、徐定禎，以及高雄各區的新人，就是希望能為守護民主盡一份心力。她的支持者多半來自平時的選民服務、議會表現，以及認同她的理念，如果連支持者都認為「黃捷太穩不用投」、「黃捷票太多可以改投別人」，她真的很可能落選。

選舉至今，黃捷已經站了201場的路口、走過87次市場、34趟垃圾車，更是走遍鳳山76里的大街小巷。風吹日曬雨淋，也讓她暴瘦10公斤，已經快耗盡心力與體力的極限。

她說，自己不只選舉時拚命，四年的服務案件破萬件，質詢率100%、提案334件，「四年來的每一天，都是用命在拚。」

▲▼黃捷拼選戰，至今已暴瘦10公斤。（圖／記者賴文萱翻攝）

文章一出，立委林昶佐、「鄉民女神」qn黃瓊慧馬上留言為她加油打氣。網紅夫妻檔「史佳霖喬韓森」、「麻的罰跪-妻易毆邱醫師」說：「如果你認同她四年來，不管是在關懷兒少弱勢，不管是在問政，不管是選民服務，或是對在地議題的關心上的付出。如果你覺得她值得，就把票投給她。」也說他們身為鳳山人，全家的票都會投給她。

底下網友紛紛留言，「支持者一定要票票入匭」、「黃捷真的是個很盡職的議員！」、「鳳山人有妳是一種幸福！ 加油！」、「我一定投你欸，颳風下雨都投你」。

黃捷也呼籲，就算只差一票，落選就是落選，選舉很公平，也很殘酷。這次各小黨都在鳳山提名，黃捷也懇切拜託：「這次鳳山參選爆炸，堅定投給黃捷，再一次用選票把我留在議會！」