「境外勢力」插手白紙革命？四川示威者遭控說普通話　舉牌一次2200

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地民眾因不滿嚴格防疫上街抗議，網路風向轉為是「境外勢力」混入其中。廣東暨南大學一名台生向《ETtoday新聞雲》透露，同學之間互相轉告別行動，要保持冷靜，學校也臨時發出返鄉通知，學生們可以提前回家。

該名台生小菲（化名）表示，學校已經封校管理數周，學生每天都要做核酸（PCR)檢測，非必要不能離開校園；她近期也有關注到「白紙革命」，不過校內並沒有組織起大規模抗議。

小菲接著說，現在學生群組之間互相流傳，認為示威活動變得「很複雜」，有各種人士混雜其中，大家互相轉告要冷靜，不過還是有人會默默貼出白紙；學校疑似為了避免抗議行動發生，28日發出返鄉通知，大家都在打包行李，自己也規劃回台。

▲ 網友發文。（圖／翻攝自微博）

實際上，對於小菲口中的「示威變得複雜」，反映的是大陸目前的網路風氣，即示威是有「境外勢力」插手，意圖攪渾社會。以四川網友為例，28日陸續傳出有居民發現示威者用「港普（港腔普通話）」喊口號，認為「正兒八經成都的，不可能開口說普通話的」、「不是成都人，全部操外地口音的人！居心叵測」。

另外，也有網友說，現在上街舉牌一次500元（人民幣，約新台幣2200元）。不過，也有人反駁，「誰tm（他媽）遊街說方言。」

▲北京亮馬河聚集民眾舉白紙抗議。（圖／路透社）

與此同時，網路一段影片顯示，在27日的北京亮馬橋「白紙革命」現場，一名男子稱「剛剛收到消息，現場有境外反華勢力」；周圍的人隨即回說，「我們都是中國人」、「你說的境外勢力，是馬克思和恩格斯嗎？」。

對於此次「白紙革命」大陸官媒幾乎噤聲，不過《環球時報》前總編輯胡錫進持續關注，他28日晚間PO文，亦將此事與外部勢力做連結。

他表示，應該會有現場之外因素的某種影響，「那些外部因素希望中國亂，如果有機會，他們不爭取染指其中，那才怪了。」

胡錫進接著向當局喊話，「中國這個國家一旦遇事，一定要外因和內因兼治。關於這兩手都要硬，我們國家的經驗非常豐富，當前形勢下，該堵的堵，該疏的疏。」