　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「境外勢力」插手白紙革命？四川示威者遭控說普通話　舉牌一次2200

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地民眾因不滿嚴格防疫上街抗議，網路風向轉為是「境外勢力」混入其中。廣東暨南大學一名台生向《ETtoday新聞雲》透露，同學之間互相轉告別行動，要保持冷靜，學校也臨時發出返鄉通知，學生們可以提前回家。

該名台生小菲（化名）表示，學校已經封校管理數周，學生每天都要做核酸（PCR)檢測，非必要不能離開校園；她近期也有關注到「白紙革命」，不過校內並沒有組織起大規模抗議。

小菲接著說，現在學生群組之間互相流傳，認為示威活動變得「很複雜」，有各種人士混雜其中，大家互相轉告要冷靜，不過還是有人會默默貼出白紙；學校疑似為了避免抗議行動發生，28日發出返鄉通知，大家都在打包行李，自己也規劃回台。

▲▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲ 網友發文。（圖／翻攝自微博）

實際上，對於小菲口中的「示威變得複雜」，反映的是大陸目前的網路風氣，即示威是有「境外勢力」插手，意圖攪渾社會。以四川網友為例，28日陸續傳出有居民發現示威者用「港普（港腔普通話）」喊口號，認為「正兒八經成都的，不可能開口說普通話的」、「不是成都人，全部操外地口音的人！居心叵測」。

另外，也有網友說，現在上街舉牌一次500元（人民幣，約新台幣2200元）。不過，也有人反駁，「誰tm（他媽）遊街說方言。」

▲▼北京「白紙革命」。（圖／路透社）

▲北京亮馬河聚集民眾舉白紙抗議。（圖／路透社）

與此同時，網路一段影片顯示，在27日的北京亮馬橋「白紙革命」現場，一名男子稱「剛剛收到消息，現場有境外反華勢力」；周圍的人隨即回說，「我們都是中國人」、「你說的境外勢力，是馬克思和恩格斯嗎？」。

對於此次「白紙革命」大陸官媒幾乎噤聲，不過《環球時報》前總編輯胡錫進持續關注，他28日晚間PO文，亦將此事與外部勢力做連結。

他表示，應該會有現場之外因素的某種影響，「那些外部因素希望中國亂，如果有機會，他們不爭取染指其中，那才怪了。」

胡錫進接著向當局喊話，「中國這個國家一旦遇事，一定要外因和內因兼治。關於這兩手都要硬，我們國家的經驗非常豐富，當前形勢下，該堵的堵，該疏的疏。」

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
蔡英文便當會成「公幹何志偉大會」？　高嘉瑜回應了
FTX倒閉幣圈連環倒！　2公司破產、負責人捲款潛逃
深綠也挺不下去？　名醫吐「3年前秘密」嘆：把817輸光
民進黨「1年齡層」流失最慘！　他曝：狂輸國民黨
神鬼女會計A走6千萬！　認罪哽咽「想看到媽媽」下場慘曝
辣妹「激凸上捷運」！雙球貼扶手+翹蜜臀　45萬人搶看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海迪士尼再度關閉！　今起入商業場所須持48小時核酸陰性

「境外勢力」插手白紙革命？四川示威者遭控說普通話　舉牌一次2200

被拉進「QQ群」！女會計照老闆要求「轉帳1587萬」...結果慘了

BBC記者採訪白紙革命遭「逮捕毆打」　陸外交部：他沒表明身分

亮馬橋「白紙革命」一夜之後　北京氣氛緊張！警力維安加倍監控

中國大規模抗議清零封控　示威者「祭出4大招」躲審查

新疆封控惡火10死！居民絕望尖叫「開門啊」　鼻酸影片瘋傳

中國「紅三代」網紅兔主席：白紙革命肯定有境外勢力參與

白紙革命之際　歐洲理事會主席12月1日訪問中國

學者指「一國兩制」成票房毒藥　北京最快明年3月提全新概念

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

戲精米克斯聞「這肉塊」秒暈　媽叫不醒傻眼：這不是毒藥！

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

上海迪士尼再度關閉！　今起入商業場所須持48小時核酸陰性

「境外勢力」插手白紙革命？四川示威者遭控說普通話　舉牌一次2200

被拉進「QQ群」！女會計照老闆要求「轉帳1587萬」...結果慘了

BBC記者採訪白紙革命遭「逮捕毆打」　陸外交部：他沒表明身分

亮馬橋「白紙革命」一夜之後　北京氣氛緊張！警力維安加倍監控

中國大規模抗議清零封控　示威者「祭出4大招」躲審查

新疆封控惡火10死！居民絕望尖叫「開門啊」　鼻酸影片瘋傳

中國「紅三代」網紅兔主席：白紙革命肯定有境外勢力參與

白紙革命之際　歐洲理事會主席12月1日訪問中國

學者指「一國兩制」成票房毒藥　北京最快明年3月提全新概念

台南10年高資產族大增117％　永康穩居購屋熱區之冠10年未變

日議員喪妻卻露詭異微笑　1證據破不在場證明！案情逆轉兇手就是他

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

研究：選舉後1個月內「心肌梗塞發生率高42%」　選後有3徵兆小心了

熊熊自揭情傷「養過2個男人」！認了想當媽　主持人驚問：這可以播嗎

Balenciaga爭議難平向廣告公司求償7億　創意總監Demna獎項被撤銷

散落物善後不再免費！快速公路12／1起要收處理費　每30分鐘3千元

爪子誤觸「上膛霰彈槍」　新手爸外出打獵離奇被愛犬近距離射殺

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

上海迪士尼再度關閉！　今起入商業場所須持48小時核酸陰性

2鸚鵡「一言不合就打架」　牠當和事佬不成還被推倒

大陸熱門新聞

亮馬橋「白紙革命」一夜之後

「紅三代」兔主席：白紙革命肯定有境外勢力

新疆火災10死　居民求救片瘋傳

中國抗議封控　示威者4招躲審查

月賺44萬沒房沒車　女收入全給弟弟

BBC記者採訪白紙革命遭「逮捕毆打」　陸外交部：他沒表明身分

女會計照老闆要求「轉帳1587萬」...結果慘了

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

獨／北大、清華生為何白紙革命？

白紙革命延燒！學者：台灣選舉觸動陸民眾

烏魯木齊一把火點燃白紙革命！6大QA一次看懂來龍去脈

學者：北京最快明年3月提涉台新概念

境外勢力插手白紙革命？四川示威者挨罵

更多熱門

相關新聞

拜登關注白紙革命　美挺中國和平抗議

拜登關注白紙革命　美挺中國和平抗議

中國「白紙革命」持續延燒，白宮國安會議28日聲援，「在美國及世界各地，大家都有和平示威的權利，而這也包括中華人民共和國」，華府及總統拜登都持續密切關注抗議情勢，但目前尚未接獲北京方面提出的疫苗供應要求。

BBC記者採訪白紙革命遭「逮捕毆打」　陸外交部：他沒表明身分

BBC記者採訪白紙革命遭「逮捕毆打」　陸外交部：他沒表明身分

陸「白紙革命」抗封控政策！　黃珊珊：珍惜台灣得來不易的民主憲政

陸「白紙革命」抗封控政策！　黃珊珊：珍惜台灣得來不易的民主憲政

「白紙革命」狂燒！國民黨盼中共正視民意

「白紙革命」狂燒！國民黨盼中共正視民意

亮馬橋「白紙革命」一夜之後

亮馬橋「白紙革命」一夜之後

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情白紙革命白紙運動白紙行動白紙抗議白紙示威

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

12星座發脾氣　「這星座」可得罪不起

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面