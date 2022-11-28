槍殺6同事「死亡筆記」曝光　大夜經理抱怨被同事嘲笑、想娶老婆

▲警方獲報後趕到案發的沃爾瑪賣場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州一間沃爾瑪賣場22日發生槍擊案，槍手為賣場的31歲大夜班經理賓恩（Andre Bing），在奪走6名同事性命後輕生死亡。當局25日公布嫌犯作案前寫下的「死亡筆記」（Death Note），抱怨遭受同事嘲笑，且還想要有個老婆。

As the investigation has progressed, detectives conducted a forensic analysis of the suspect's phone, which was located at the scene. This note was located in the device. (1/3) pic.twitter.com/uCAvAZgYWP — City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 25, 2022

綜合紐約郵報、美聯社報導，賓恩自2010年起就在沃爾瑪賣場上班，犯案前在手機寫下一份死亡筆記，長達11段。賓恩稱，他被一群低智商、缺乏智慧的白痴騷擾，且同事從來不花時間瞭解他，還嘲笑他，手機被駭，也很後悔沒有找到老婆，但也不配擁有老婆。

賓恩更說，他的真正意圖從來不是殺害任何人，唯一的願望就是全部從頭開始，希望父母能更關注他的社交問題，「對不起大家，我保證沒有計畫要做這些，但事情就這樣發生了，像被撒旦引導一樣」。文末結尾更提到，「上帝原諒我將要做的事吧」。

▲賓恩自稱被同事嘲笑。（圖／路透）

賓恩22日晚間進入賣場員工休息室持槍濫射，奪走6名同事的性命後，輕生身亡。已知6名死者年紀介於16歲至70歲之間，所有人皆為沃爾瑪賣場員工。

賣場員工稱，賓恩平時很難相處，對其他人充滿敵意，出了名的咄咄逼人，有情緒問題，不太受歡迎，有時還會做出威脅行為、發表偏激言論。另名離職員工認為，賓恩平時個人生活應該沒有多少人能依賴，因為當聊到生活快被工作消磨吞噬殆盡時，賓恩的答案是「反正我沒有社交生活」。

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