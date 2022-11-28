高雄早餐店濺血！兇嫌「砍人腳筋」落網　老闆娘曝他嗆這句話

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名49歲的陳姓男子今（28）日上午約莫9點多左右，在小港區漢民路一間肉粽店內吃早餐，不料突遭不明男子持刀砍傷，鮮血狂噴一地。警方初步了解，被害人陳男進入早餐店時，該名不明人士就尾隨在後，老闆娘也轉述，聽到嫌疑人開嗆「你欠錢要還」，疑似因債務糾紛才引起這次攻擊事件。稍早警方已逮到犯嫌，至於詳細行兇動機及原因，尚待進一步釐清。

▲高雄男吃早餐「雙腳腳筋」遭砍斷，緊急送醫搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）





▲▼行兇現場曝！男吃早餐「雙腳腳筋」遭砍斷。（圖／記者陳宏瑞攝）

經警了解，該兇嫌進入店內對另一名用餐男子持刀將雙腳砍傷，歹徒隨即逃離現場，警方立即派員追緝。警方後續在鼓山區某家排骨店內，查獲到62歲夏姓犯嫌，據了解，被害人疑似積欠上百萬債務，引起犯嫌不滿行兇。

而該家肉粽店店員被嚇到，全都封口不敢多提，店內的血跡也已被清乾淨。警方指出，調閱監視器畫面，發現被害人到早餐店用餐時，後面就尾隨一名不明男子，持長條不明利器，對被害人進行攻擊。

初步了解，被害人跟嫌疑人疑似有嫌隙，根據現場老闆娘轉述，嫌疑人闖入店後有開嗆，「你欠錢要還」，雙方疑似有債務糾紛，至於詳細行兇動機及原因，警方將進一步釐清。