「三合一」買票！補助員工眷屬交通費　澎湖知名酒店財務長收押

記者陳洋／澎湖報導

澎湖地檢署查賄團隊於五合一選舉投票當日，除指派檢察官負責關注轄區各分局之投、開票狀況外，並同步查獲轄內期約賄選及幽靈人口案件。

▲澎湖地檢查獲縣選舉期約買票及幽靈人口 。（圖／記者陳洋攝）

澎湖地檢署表示，期約賄選部分，日前由陳建佑檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站、 澎湖縣政府警察局馬公分局共同偵辦澎湖縣某知名酒店集團高姓財務長涉嫌賄選案件。經多日佈線調查，於11月 26日中午，由檢察官傳喚涉案 人員共 3人到案。

經主任檢察官偵訊釐清後，認高為使特定之縣長、 馬公市長與縣議員候選人當選，涉嫌於11月間與飯店鐘姓員工期約 以補助來回機票交通費用為代價，要求該員工在臺配偶於投票前一日搭機返回澎湖投票，支持上特定縣長、馬公市長及縣議員候選人，涉犯公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項期約行賄罪犯嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲澎湖地檢查獲縣選舉期約買票及幽靈人口。（圖／記者陳洋攝）

澎湖地檢署另說明，幽靈人口部分，由吳巡龍檢察官指揮澎湖縣政府警察局馬公分局詳細清查分局轄內可疑之戶籍遷徙人口以及釐清遷移戶籍原因，並於投票當日查獲可疑之幽靈人口共5人，分別以新臺幣(下同)3 萬元及1萬5,000 元不等之金額交保候傳，其餘則請回。

另經檢察官與警方之宣導策略奏效，計有6名幽靈人口於選前自動將戶籍遷出且未搭機前往投票，成功防止幽靈人口撼動選情，進而影響選舉公平性。經本署查賄團隊、警方與選務人員共同努力下，澎湖地區投、開票過程平和順利，並未發生嚴重衝突或違規情事，讓此次五合一公職人員選舉圓滿落幕。