高嘉瑜再嘲諷：網路側翼「豬隊友」　傷害別人只在同溫層取暖

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，民進黨立委高嘉瑜日前將結果歸咎於「側翼網軍在選前到處出征別人」，遭親綠粉專「柯粉的超譯天地」怒嗆「妳的工作變我們在作，妳在那邊吃裡扒外現在反過來顛倒是非？」對此，高嘉瑜28日上午受訪說，網路上有很多網路義勇軍，但是也有很多不曉得哪裡來的「豬隊友」和「側翼」，除了自己在臉書上發表言論，也會去攻擊意見不一樣的人，往往都是反效果，只會造成互斥的效應，讓中間選民產生很大反感，這樣的做法是不是好的，大家應該來思考，相信很多人是深受其害，也對這種行為非常反感。

媒體追問，有綠營側翼反過來批評，說高嘉瑜的工作都是他們在做？高嘉瑜聞言笑出來說，「問題是他們所做的事情，對於民進黨或者他們想做的事情有沒有幫助？」如果沒有幫助的話，他們這樣所作所為到底是為了自己，還是為了民進黨？

高嘉瑜說，她努力在擴大民進黨的基本盤，讓更多中間、年輕選民能夠支持民進黨，知道民進黨是個講是非、講公道，也是能夠接納不同意見的政黨，「如果有些人是賣褲子、賣襪子的（指桃園市前議員王浩宇），如果他的言論並不是那麼重要，是不用擴大去解讀，而且他的言論顯然也只是在自己的同溫層取暖」，多數民眾並不同意其言論。

至於台北市議員王世堅昨受訪批評王浩宇是「太監」一事，高嘉瑜表示，王世堅就是深受其害，所以有感而發，對於這樣的行為很多人都是深惡痛絕，用這種親痛仇快、傷害別人的方式，獲取個人利益或是名聲，也不是其所樂見。

媒體追問，高嘉瑜在輔選陳時中的過程中，有覺得被排除在決策圈外嗎？ 高說，她都是配合競選總部的行程，有通知就會去參加；她更為被英系要角洪耀福痛罵「敗類」的立委何志偉抱屈說，當然選後大家火氣都比較大，可能心情都不是很好，對彼此有累積了一些情緒，這時候吵給大家看是一種大鳴大放，但希望之後還是能團結，為民進黨奮鬥，推出更好的補選、執政的人選，如果候選人符合民眾期待，相信大家還是會支持，相信民進黨在選後會迅速調整腳步。