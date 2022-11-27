昆山要求跨省人員「落地檢」　第二天起「3天3檢」不得外出

▲昆山是台商投資最密集的地區之一。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

台商大本營江蘇昆山27日發出公告，稱為了進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性，最大程度降低疫情傳播風險，跨省流動人員抵達昆山後必須立即完成「落地檢」，並從第二天起執行「3天3檢」，非必要不得外出。

公告提到，為了保障昆山廣大市民的健康安全，在繼續堅持戴口罩、一公尺線、用公筷、少聚集等良好生活習慣的基礎上，希望昆山廣大市民和來（返）昆人員：

一、 提前報備行程。請7天內有高低風險區旅居史、解除隔離後返回目的地的入境人員以及省外來（返）昆山人員等，提前24小時通過掃碼進行來（返）昆人員自主申報，或向目的地社區（村）、酒店、單位主動報備。抵達後嚴格遵守各項防疫規定，做好自我健康監測。

二、完成「落地檢」。「落地檢」是防範輸入性疫情的重要舉措，全市在火車站、長途客運站、高速公路卡口等地設置核酸採樣點，免費檢測，即採即走。跨省流動人員，抵昆後應立即完成「落地檢」，第二天開始實行「3天3檢」；對省內跨市流動人員，抵昆後應立即完成「落地檢」。

三、遵守「四不」措施。「3天3檢」完成前須進行健康監測，非必要不外出，做到「四不」即不聚餐、不聚集、不前往人員密集或室內密閉場所（如歌舞廳、浴室、電影院、網吧等），盡量不乘坐公共交通。無故漏檢，將被彈窗賦碼管理。造成疫情傳播，將依法追究法律責任。