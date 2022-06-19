昆山市台協會智改數轉賦能中心揭牌　啓動「燈塔工廠」計畫

▲昆山市台協會智改數轉賦能中心揭牌。（圖／昆山台辦提供）

記者蔡儀潔／北京報導

江蘇昆山台協會數字賦能中心18日上午舉行開業儀式，將啓動「燈塔工廠」夥伴計劃，提供免費診斷、人才發展等多項「智改數轉」服務。昆山市委副書記、市長陳麗艷表示，「一直以來，昆山成就了台商的事業興旺，台商造就了昆山的持續輝煌。」

該數字賦能中心揭牌暨緯創集團緯績智能科技公司開業儀式舉行，與信通院江蘇省5G創新中心、上海計算機軟件技術開發中心、中國質量認證中心南京分中心、寧波諾丁漢大學等院所高校進行簽約，共同專注於「卓越運營、智慧品質、數據科學、數字領軍人才和工業互聯網」五大領域。

緯創集團全球製造總經理、緯績智能總經理周泓任介紹，「昆山的台企積累了豐富的『智改數轉』經驗，特別是以緯創集團為代表的『燈塔工廠』，已經『走出廠門』輸出服務，協助300餘家產業鏈企業降本提質、增效減存。」

昆山市長陳麗艷表示，緯績智能科技有限公司的正式開業不僅對緯創、對台企，也將會對昆山發展、對產業升級發揮重要作用，昆山將繼續擦亮「昆如意」營商服務品牌，進一步營造「親商、安商、富商」的濃厚氛圍，與廣大台企一起創新數轉、共贏未來。

▲儀式現場。（圖／昆山台辦提供）

據悉，「燈塔工廠」項目由世界經濟論壇與麥肯錫合作開展，旨在遴選出第四次工業革命尖端技術應用整合工作方面中，卓有成效、為全球表率的領先企業。

目前，昆山擁有超2.5萬家工業企業、近2500家規上工業企業，該市正全力推進「智改數轉」，加快籌建工業和資訊化賦能中心，帶動更多企業「敢轉」、「願轉」、「會轉」，以照亮智慧製造、融合發展的美好未來。