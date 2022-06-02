獨／回台路遙不用睡機場　昆山創「台商專車送浦東」突破禁行令

▲ 上海解封，浦東機場國際航班依然有限制 。（圖／台商提供）

記者任以芳／台北── 昆山報導

上海「封控」兩個月終於在昨日解封，但華東一帶台商前往浦東機場還是十分困難，周邊交通嚴格管制，且缺乏公共交通。一名昆山李姓台商向《東森新媒體ETtoday》記者表示，不管是解封前或是現在，有錢包車也沒有司機敢接單，大家都怕多變的隔離政策。還好在昆山台協會和昆山台辦幫助之下，自5月5日起每週實施「以專車送浦東機場」，今（2日）又有一團出發搭乘中午12點華航返台，實行一個月下來，至今服務456位台灣民眾。

疫情封控期間，昆山有不少台灣人急著返鄉處理事情，有人因親人生病或過世，急著想見最後一面，有些人是短暫公差被滯留，好不容易等到上海昨天宣布解封，周邊公共交通運輸還是沒有完全放行。

由於，昆山是台商大本營，許多台商在兩岸間往來，上海疫情發生後，公共交通受限。想去浦東機場得先去蘇州搭高鐵到虹橋，再轉搭一天一班的虹橋-浦東的轉運巴土，到浦東時肯定錯過回台班機，必須提前一天夜宿浦東機場。

▲ 台商四月下旬從蘇州車站出發，沿路空蕩蕩。（圖／台商提供）

一位不願具名台商於4月下旬從蘇州北站前往浦東機場，沿途記錄出發過程。之前她的機票被改簽三次，好不容易買到動車票前往上海，彷彿拍喪屍片，走到哪都是空城。

進入虹橋高鐵站和浦東機場，到處是打地鋪的民眾，當時酒店全關門，也沒有24小時核酸證明，無法出入站，只能無止盡留宿等列車或航班開放，甚至有人在機場睡了20多天。先前有少數台商為了拚回台，不得提前睡浦東機場一晚，十分辛苦。

▼ 上海封控期間，為了確保能搭上飛機，少數華東一帶台商千辛萬苦提前到浦東機場夜宿。（圖／台商提供）



▲今早組織136名台灣民眾從昆山出發，前往浦東機場 。（圖／昆山台協會提供）

為了解決台商出行返鄉的困境，早在一個多月前，昆山台協會向昆山台辦申請「專車送浦東」服務，並且順利申請特殊大巴和「昆山-上海通行證」，首先解決司機不敢開的的問題。昆山台協也從五月開始網路公布每週航班，台商必須提前申請登記才能搭乘。

根據昆山台協提供資料，六月份「專車送浦東」返台航班已經確認，華航三班、長榮兩班，要返台的台灣民眾每週上網報名「返台團」。今天清晨6點有136位台灣民眾，搭乘6部專車順利出發前往浦東機場。

先前五月第一批「專車送浦東」返回的李姓台商受訪時說，「當時進入空蕩浦東市區，內心很激動，自己很幸運有車可以搭乘。很謝謝免費提供大巴，所有人上車前的防疫也按照機場規定。」

昆山台協會長孫德聰接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，「這次最困難就是取得『來回上海特殊通行證』，由昆山市台辦、交通局、昆山台協會開設專門通道。」

▼ 昆山首創「團進團出」解決前往浦東機場交通難題 。（圖／昆山台協會提供）

如今上海解封，截至六月底周邊交通恐怕無法一次放行。孫德聰也說，因疫情期間沒酒店可入住，有不少台灣人急著返鄉處理事情。昆山政府知道台商需求後，克服困難派防疫大巴車，依台商班機及人數需求派專車免費送往浦東機場，至今已456人受惠。

目前，昆山台協會於五月份順利安排3個團到上海浦東機場搭機，六月份會繼續開啟「專車送浦東」，主要服務對象以昆山台商為主，其他華東城市的台灣人如果有緊急需求也能早點申請，台協會評估急迫性作出適當調整，盡力服務每一位台灣民眾。

▼ 昆山台協會「專車送浦東」服務告知 。（圖／昆山台協會提供）