端「吃剩鍋底」給下一桌　客撈出西瓜傻眼！店長調監視器曝真相

▲火鍋店端「吃剩鍋底」給下一桌，遭勒令停業。（圖／翻攝昆山市場監管局）



記者許力方／綜合報導

江蘇昆山發生一起黑心火鍋事件，「醉碼頭」火鍋店一名新進員工疑似疏失，將吃剩的火鍋端給下一桌客人，當事人用餐時，竟從鍋底中撈出西瓜等食物，嚇得立刻客訴並報警。影片引發瘋傳，網友驚呼連言「無良店家沒底線」、「是忘了過濾吧」、「細思極恐，不敢出門吃飯了！」

一段鍋底撈出西瓜的影片25日瘋傳微博，當事人聲稱，在昆山紫竹路的「醉碼頭」火鍋店用餐時，發現從鍋底可以撈出西瓜、丸子等食物，竟然是在吃上一桌客人吃過的火鍋，氣得立刻向昆山市場監管局投訴。第一時間衛生檢查沒有發現問題，店家解釋，是因為當時端鍋底的是新進員工，「她是第一次端鍋底，只有一個鍋，她就以為是3樓出的鍋底，直接端上去了！」當下也有及時發現，帶客人去醫院檢查沒問題，目前還在協商賠償。

▲客從鍋底撈出西瓜傻眼投訴。（圖／翻攝微博）



店家強調，因為他們是老店，開了4、5年，很多老顧客了，事發後昆山市場監管、工商、警方都到場調查，來檢查也沒有相關衛生疑慮，調閱監視器也證實，是店員端錯鍋底，且她也已經離職了。店長並於27日回應，已經和當事人達成和解，根據對方要求，以當晚消費228元人民幣（約台幣1000元）「10倍的價格」賠償2280元（約台幣1萬元），並且免單處理，退款228元。

之後連續2天，監管局都派員到場了解衛生狀況，全面稽查食品原料、鍋底、食用油採購、人員健康、廢棄油處理、餐飲器具消毒等。監管局針對該店「黑心鍋底」立案查處，並行政約談了負責人，要求27日起自行停業改進，因適逢假期，未來將對全市的火鍋店進行專案調查食安衛生狀況。

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