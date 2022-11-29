搶包大盜狼狽被逮畫面曝！連3天「偷5車+1萬」　還專挑女性下手

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

有搶奪、竊盜及毒品前科的45歲黃男，上周六（26日）開始，連3天不斷在三重、蘆洲和板橋地區行搶單身女子。昨(28日)又在蘆洲行搶73歲老奶奶背包，警方追緝後，在今(29日)下午2點於板橋逮到人，全案依刑法搶奪、竊盜及傷害案移請新北地檢偵辦。

▲黃男在板橋、三重、蘆洲犯下多起搶奪案，被逮畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，有搶奪、竊盜及毒品前科的45歲黃男居無定所，上周六 （26）日他騎著偷來的機車，對獨自走在路上的女子下手行搶背包，被害女子損失5000多元，黃男後續用一樣的手法對板橋、蘆洲獨自走在路上的女子下手。

▲黃男專挑女性下手 。（圖／記者戴上容翻攝）

28日，蘆洲一名73歲李姓阿嬤走在路上再遭黃男搶包包，李女嚇得驚慌失措事後趕緊報案，黃男再度騎著偷來的機車揚長而去。

新北警方表示，案後發立即調閱監視器，確認犯嫌身分為黃男，黃男於三重區犯案後，便將贓車棄置於淡水區竹圍台北城市科技大學附近，後搭乘計程車至蘆洲，後續接連在新北轄及北市轄區交換搭乘計程車、公車，企圖製造斷點，增加警方偵辦難度，並在犯案後就將贓車丟棄，再偷車犯案。

▲黃男要騎機車離開時，警一擁而上壓制。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男28日又再次犯下飛車搶案，警方今循線前往板橋埋伏，等黃男買完東西戒心放鬆時，警方立即持拘票進行圍捕，當場將黃嫌壓制逮捕，全案依刑法搶奪、竊盜及傷害案移請新北地檢偵辦。

▲警方等黃男買完東西戒心放鬆時，立即持拘票進行圍捕。（圖／記者陳以昇翻攝）