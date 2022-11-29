▲幸運女神眷顧！他花9900元玩世足運彩，一口氣豪贏440萬元。（圖／理事長何昱奇提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

神預測！世足賽開打，不少球迷下注運動彩券，讓賽事更增添刺激感。台中就傳出一位球迷以不到1萬元，以「正確比分」方式，下注並包牌串關，結果一口氣抱走440萬元彩金。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇透露，該名球迷堪稱「世足賽串關達人」，典型的以小搏大，因為如果僅是下注勝負，起碼本金要500萬元，才有機會贏走440萬元。

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▲一位球迷以不到1萬元，以「正確比分」方式，下注並包牌串關，結果一口氣抱走440萬元彩金。



何昱奇表示，這位球迷針對塞爾維亞對上喀麥隆，以及迦納對韓國兩場賽事為投注標的，兩場比賽互串，一組900元共下11組，也就是一模一樣彩券花9900元買了11張，結果分數全部預測中，總共抱走440萬元，但並非所有彩迷都受幸運女神看顧，應該量力而為。

何昱奇分析，這位球迷專挑和局做為主玩法（俗稱主支）選項來進行進行串關。例如塞爾維亞對上喀麥隆用3:3當成主支賠率有100倍；另外，他去碰另外一場迦納對上韓國的包牌2:3、3:3、3:2，只要落點在他分析的選項內即可跟主支互乘倍數，100倍x40倍即是4000倍。

運彩商會何昱奇理事長建議，世足賽期間，因為全球賭金豐沛，遇到有超級巨星的球隊；例如阿根廷梅西、巴西內馬爾、葡萄牙西羅等有票房的明星，在16強開始後，要有適當的戒心押注和局或是弱隊高賠勝出，應該有機會獲得高額獎金，畢竟用資金面來看還是屬於強隊的投注比例高達70-80%，弱隊的投注額相對較小。