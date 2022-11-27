陸護照、大通證申辦仍不放寬！　堅持「非必要非緊急不出境」

▲大陸護照。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方日前公布了「20條優化措施」，有民眾好奇，護照及往來台灣通行證（大通證）的辦理會不會放寬。對此，大陸國家移民管理局以「境內外疫情形勢依然嚴峻」來回應，強調「非必要非緊急不出境」，只有留學、商務等才可申辦出入境證件。

網友18日在大陸國家移民管理局的網站留言詢問，「在11日出台『進一步優化防控工作的20條措施』（20條優化措施）後，護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證的辦理會不會放寬？非必要事宜什麼時候能正常辦理？」

移民管理局公民出入境管理司25日回應，「當前境內外疫情形勢依然嚴峻複雜，跨境旅行存在較大染疫風險，且可能導致滯留境外等情況發生。為了您的身體健康，避免不必要損失，我們堅持倡導『非必要非緊急不出境』。」

移民管理局公民出入境管理司強調，「如您確有留學、商務等出國出境需求，可前往當地公安機關出入境管理部門申請辦理相應出入境證件，工作人員將依法予以審核辦理。對緊急事由，我們還將提供綠色通道服務。」

「進一步優化防控工作的20條措施」最初公布之時，被許多人認為是大陸官方放寬防疫政策的訊號，但實際上，各地的防疫政策反而越來越嚴格，大陸官媒《新華社》更發文強調，「必須深刻認識到，優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、躺平。」