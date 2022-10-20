1顆痣害露餡！臨檢落跑拿假護照曚騙　移工逃10年下場慘了

▲大園警方昨（19）日在觀音區某小吃店臨檢，發現越南籍范姓移工想從後門逃離，員警辨識後確認是逃逸移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區1名越南籍范姓移工昨（19）日與友人在小吃店用餐，見員警上門臨檢，心虛想從後門偷溜，被眼睛員警察覺攔下盤查，范男出示手機翻拍的護照照片，但員警查出照片裡男子臉上有顆痣，但范男卻沒有，范男堅稱那就是自己，「只是點痣點掉了」，員警帶回派出所偵訊後送往桃園市專勤隊按捺指紋，當場查出是逃逸10年的越籍移工，將他交由專勤隊收容處置等候遣返回越南。

大園警分局指出，觀音分駐所員警19日晚間8時許臨檢轄區內小吃店，發現34歲的范姓移工神色慌張從後門溜走，眼尖員警發現立即上前盤查，范男則連忙出示手機翻拍的護照照片，員警比對後驚覺，照片人臉上有顆痣，臉型較為消瘦，明顯與范男不同，但范男辯稱就是他自己。

▲大園警方昨（19）日臨檢查獲越南籍范姓移工身分可疑，帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

范男為取得員警信任，辯稱護照放附近工廠宿舍，員警隨即開車載他前往取護照，但范男卻故意引導往海邊方向繞路，員警察覺後直接帶回派出所偵訊確認身分。

范男偵訊時堅稱照片裡確實是本人，自己有將痣點掉，但點痣位置卻連續三次說了不同位置，員警搖頭苦笑將其帶往桃園市專勤隊，經過按捺指紋確認是逃逸10年的越籍移工，范男見證據在眼前當場啞口傻眼，大園警方後續將范男交由桃園市專勤隊收容處置，等候遣返回越南。

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