「兒童界的蔡依林」正妹選里長落選：改變真不容易！票數藏秘密

▲施岱伶感謝每一位支持她的粉絲。（圖／翻攝自施岱伶FB）

記者施怡妏／綜合報導

施岱伶過去為兒童台的「泡芙姐姐」，有「兒童界蔡依林」之稱，自從宣布參選從小生長的新北市三重區過田里里長，由於外型亮眼，一直都是媒體注目焦點，可惜最後落選，「以為自己不會掉眼淚，準備好接受兩種結局，但付出越多，情緒越滿」，並透露自己獲得886票（諧音掰掰了），「票數偷偷藏著一點秘密」。

YouTuber蔡阿嘎日前列出，網友票選「全台10大正妹里長候選人」，施岱伶就被提名，不過可惜最後沒有順利當選，她在臉書PO文分享心情，本來以為自己不會掉淚，但付出越多情緒越滿，「收到很多熱情的加油打氣，雖敗猶榮」。

《 #兒童界蔡依林 參選里長 感謝最終章》 正義感爆棚的最近…. 是參與基層政治後最大的改變 以為自己不會掉眼淚 準備好接受兩種結局 但付出越多，情緒越滿 收到很多熱情的加油打氣，雖敗猶榮 謝謝... 由泡芙-達伶姐姐發佈於 2022年11月26日 星期六

這一路走來有大家的陪伴，讓施岱伶很感動，「不管是不是過田里的你，我都有滿滿滿滿滿的感謝，過田里非常支持我的里民們，我的忠實粉絲、好多好多朋友們，真的很抱歉，讓你們失望了，不過我真的很愛你們，很開心認識你們」。

她透露，今（27）日晚間5時30分，會在路口跟大家道謝，參選以來有很多值得感恩的人事物，「我知道，老天總有祂最好的安排，票數偷偷藏著一點秘密，886（諧音：掰掰了），過田里3號 ，拜拜」，她在里長基層選舉體驗、學習到很多，「最最感謝這886位想不一樣、敢接受新意的里民，你們用實質的一票，給我力量」。

「改變，真不容易！」她也恭喜當選者，希望對方能好好為里民服務，也期待更多年輕人一起參與基層政治，「無黨籍真的『非常』不容易，但是只要開始參與，就會有一些些的改變 」。

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