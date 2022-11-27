1票500涉賄　南投市代候選人投票日遭拘提羈押...吊車尾當選

▲歐陽姓南投市民代表於投票日因涉賄選案遭羈押禁見。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署檢察官張姿倩指揮南投縣刑警大隊、南投縣調查站、中機站、刑事局偵查第六大隊第一隊，偵辦南投市第1選舉區歐陽姓市民代表賄選案，於26日投票日中午在草屯鎮將該名現任南投市民代表暨候選人拘提到案，訊後認其涉投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。

據中選會資料，南投市民代表第1選舉區共有7名候選人、當選4人，該名歐陽姓市民代表為國民黨籍，以1563票和12.42%得票率吊車尾當選連任，但還來不及慶祝就因涉賄遭關押。

地檢署指出，本案在25日通知簡姓樁腳、多名選民到場，查得歐陽姓市民代表透過簡姓樁腳，於今年10月間向選區有投票權之選民以每票500元交付賄賂，請求選民投票支持該候選人；張姿倩隨後簽發拘票拘提歐陽姓市代，並於昨日拘提到案，經實施附帶搜索，在其身上扣得現金20餘萬元。

地檢署表示，本次選舉前已有縣議員候選人1人、縣議員候選人父親1人、鄉（鎮、市）民代表候選人3人、縣議員樁腳4人、鄉（鎮、市）民代表樁腳3人，共計12人因涉嫌投票行賄遭羈押禁見，於選後仍持續嚴查賄選，行賄者縱使當選，也會提起當選無效之訴，以正選風。