蔣萬安曝「當選首日行程」　感謝陳時中、黃珊珊「展現民主風範」

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，國民黨立委蔣萬安以57萬5590票贏得台北市長，27日下午進行謝票車掃；而另外2名對手陳時中、黃珊珊在當天早上就啟動謝票規劃。蔣萬安表示，自己一早到市民基地感謝志工一路陪伴支持，也感謝台北市長柯文哲、陳時中與黃珊珊展現民主風範，接下來會將市政做好。

▲台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

蔣萬安27日下午2時舉辦「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街，首站就位於中正區、萬華區、中山區、大同區。針對陳時中、黃珊珊一早就開始謝票，蔣萬安表示，今早自己特別到市民基地，感謝這一路陪伴支持、提供幫忙的志工朋友，每一位志工朋友在競選過程都非常辛苦，所以特別利用上午時間邀請志工。

蔣萬安指出，這次選舉有好的結果，絕對不是靠一個人就能辦到，而是靠大家的幫忙，特別每位志工夥伴，不管是幫忙摺文宣、準備競選小物，甚至參與選前之夜，志工朋友都給了很大幫助，「不只是市民基地的志工朋友，12個行政區每一位志工朋友，都是我最堅強的後盾，也是我一路走來最強的定心丸」。

關於柯文哲、陳時中第一時間都有致電給他，蔣萬安回應，非常謝謝柯文哲、陳時中第一時間致電恭喜，展現民主的風範，也彰顯了台灣民主制度的成熟。

至於對手黃珊珊提醒他要落實政見，陳時中也喊話支持者一起支持？蔣萬安說，台北市是所有市民朋友的台北市，非常謝謝黃珊珊、陳時中第一時間致電展現民主風範，接下來就是把市政做好，讓台北更好，是他們共同努力目標，接下來也會專注在市府工作上。