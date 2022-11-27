　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宜蘭縣議會藍綠席次均未過半　拚議長寶座結盟無黨是關鍵

▲▼新任宜縣議長，目前被看好的是，現任副議長無黨籍陳漢鍾、前議長民進黨陳文昌。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲新任宜蘭縣議長，目前被看好的是現任副議長無黨籍陳漢鍾（上圖）、前議長民進黨陳文昌。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

選戰落幕，宜縣34席議員中藍綠均未過半，無黨籍9席、正神名黨1席，另因現任議長張建榮交棒議員勝出的兒子張勝德，因此，即將上演的議長寶座爭戰，結盟非藍綠的10席並讓出副議長大位，是拿下議長寶座的關鍵。目前，被看好問鼎議長寶座的有副議長陳漢鍾（無黨籍）、前議長陳文昌（民進黨）。

▲▼新任宜縣議長，目前被看好的是，現任副議長無黨籍陳漢鍾、前議長民進黨陳文昌。（圖／記者游芳男攝，下同）

2022年出爐的34席宜蘭縣議員中，國民黨議員13席、民進黨11席（較2018增3席）、無黨籍9席（較2018少3席）、正神名黨1席。另，這次縣議員選舉，宜縣議會議長國民黨籍的張建榮交棒給兒子張勝德，張勝德也順利當選議員。張建榮缺席新任議長之戰，張勝德尚未正式表態要奪議長大位，若無意外，議長大位重新洗牌機率極高。

這次縣議員選舉中，原本有意角逐議長大位的前副議長國民黨李清林，這次中箭落馬敗選，讓議長之戰的情勢，在屬泛藍陣營中，被看好的就屬陳漢鍾，泛綠陣營中則屬陳文昌。

宜蘭政壇人士認為，陳漢鍾、陳文昌要拚議長，結盟無黨籍是關鍵，藍、綠讓出副議長之位予無黨籍，結盟就發揮1＋1戰力，並能一舉兩得，一次就攻下正、副議長山頭。因此，宜蘭政壇對於無黨議員的動向高度關注。

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
議員落選生氣了！　衝里長服務處丟雞蛋、拆旗幟
蔣萬安勝選非僥倖！　媒體人驚曝「鏡頭外的他」
吳亦凡「網上獵豔」噁心SOP曝光！　有團隊幫選妃
疫情記者會將停開？　指揮中心回應了
吳彥祖「帥臉凹陷認不出」！　48歲老態曝光
爆乳田慎節當選！小商人嗆「吃輪胎、裸奔」祭品文　有人秒縮了
北市立委補選明天登記！　徐巧芯表態了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選舉正能量！　黃越綏：「政黨輪替是常態」輸贏要做這些事

蔣萬安曝「當選首日行程」　感謝陳時中、黃珊珊「展現民主風範」

宜蘭縣議會藍綠席次均未過半　拚議長寶座結盟無黨是關鍵

回顧選戰最感人一刻！走過破產、失業　蔣萬安與石舫亘的牽手情

黃郁芬連任失利！感性道謝團隊「若有任何稱許，都是你們應得的」

幕後／逼宮？時力議員「16→6」輸慘黃國昌被點名　6決策委員請辭

民進黨慘敗「4大戰犯」被揪出！　王世堅：他們背後還有更可怕的人

高雄三民區挑戰8連霸里長竟遇同票　11／28抽籤決勝負

蔣萬安勝選非僥倖！　媒體人驚曝「鏡頭外的他」

蔣萬安也享「質詢送禮」　王世堅喊話：看看這8年我怎麼處理柯文哲

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

貓奴驚艷主子床上展現特殊技能「來我家看貓翻筋斗」原來是真的

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

選舉正能量！　黃越綏：「政黨輪替是常態」輸贏要做這些事

蔣萬安曝「當選首日行程」　感謝陳時中、黃珊珊「展現民主風範」

宜蘭縣議會藍綠席次均未過半　拚議長寶座結盟無黨是關鍵

回顧選戰最感人一刻！走過破產、失業　蔣萬安與石舫亘的牽手情

黃郁芬連任失利！感性道謝團隊「若有任何稱許，都是你們應得的」

幕後／逼宮？時力議員「16→6」輸慘黃國昌被點名　6決策委員請辭

民進黨慘敗「4大戰犯」被揪出！　王世堅：他們背後還有更可怕的人

高雄三民區挑戰8連霸里長竟遇同票　11／28抽籤決勝負

蔣萬安勝選非僥倖！　媒體人驚曝「鏡頭外的他」

蔣萬安也享「質詢送禮」　王世堅喊話：看看這8年我怎麼處理柯文哲

魔獸降臨台中！8500萬法拉利Monza SP1停門口　車主揭曉

老公離境工作不肯回台！還傳訊：你的一切讓我厭倦　人妻心碎訴離

為什麼我不在NBA？　勇士總管曝「表弟」曾來電訴苦

選舉正能量！　黃越綏：「政黨輪替是常態」輸贏要做這些事

對老師性幻想！國2男熊抱女同學揉胸　傳訊「4百不玩頭可以嗎」

蔣萬安曝「當選首日行程」　感謝陳時中、黃珊珊「展現民主風範」

蕭秉治確診康復熱力開唱　歌迷擠爆現場狂喊：凍蒜！

剩3天好天氣！下周入冬最強冷空氣抵台「北台灣下探16度」

台南Josh2次運彩下注全槓龜…淚訴不跟風了　粉絲：需要國師開示

新北落選議員不滿遭抹黑　衝里長服務處直播丟雞蛋+拆旗幟

阿根廷療養院門自動開　保全與空氣對話＋指路

政治熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

31個知名議員候選人落選！最美醫師也上榜

民進黨敗守北港溪！　中部以北全滅

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

21縣市長得票率排行　蔣萬安倒數第二

韓國瑜輔選32議員「30人當選」

陳思宇落選道歉　退出民眾黨群組

快訊／傳陳其邁接任民進黨主席　幕僚回應了

民進黨大選慘敗！高層揪5大戰犯

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

民進黨死當！他曝「敗選核心」是這男人

更多熱門

相關新聞

1票500涉賄　南投市代候選人遭拘提羈押

1票500涉賄　南投市代候選人遭拘提羈押

南投地檢署檢察官張姿倩指揮南投縣刑警大隊、南投縣調查站、中機站、刑事局偵查第六大隊第一隊，偵辦南投市第1選舉區歐陽姓市民代表賄選案，於26日投票日中午在草屯鎮將該名現任南投市民代表暨候選人拘提到案，訊後認其涉投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。

田慎節當選　小商人嗆「祭品文」有人秒縮

田慎節當選　小商人嗆「祭品文」有人秒縮

黃郁芬連任失利！感性道謝團隊

黃郁芬連任失利！感性道謝團隊

時力議員「16→6」輸慘　6決策委員請辭逼宮　

時力議員「16→6」輸慘　6決策委員請辭逼宮　

綠4大戰犯被揪出　王世堅：背後有更可怕的人

綠4大戰犯被揪出　王世堅：背後有更可怕的人

關鍵字：

2022九合一大選2022宜蘭縣分析縣議員議長

讀者迴響

熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

汪小菲不藏了！

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

即／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面