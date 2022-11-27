宜蘭縣議會藍綠席次均未過半　拚議長寶座結盟無黨是關鍵

▲新任宜蘭縣議長，目前被看好的是現任副議長無黨籍陳漢鍾（上圖）、前議長民進黨陳文昌。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

選戰落幕，宜縣34席議員中藍綠均未過半，無黨籍9席、正神名黨1席，另因現任議長張建榮交棒議員勝出的兒子張勝德，因此，即將上演的議長寶座爭戰，結盟非藍綠的10席並讓出副議長大位，是拿下議長寶座的關鍵。目前，被看好問鼎議長寶座的有副議長陳漢鍾（無黨籍）、前議長陳文昌（民進黨）。

2022年出爐的34席宜蘭縣議員中，國民黨議員13席、民進黨11席（較2018增3席）、無黨籍9席（較2018少3席）、正神名黨1席。另，這次縣議員選舉，宜縣議會議長國民黨籍的張建榮交棒給兒子張勝德，張勝德也順利當選議員。張建榮缺席新任議長之戰，張勝德尚未正式表態要奪議長大位，若無意外，議長大位重新洗牌機率極高。

這次縣議員選舉中，原本有意角逐議長大位的前副議長國民黨李清林，這次中箭落馬敗選，讓議長之戰的情勢，在屬泛藍陣營中，被看好的就屬陳漢鍾，泛綠陣營中則屬陳文昌。

宜蘭政壇人士認為，陳漢鍾、陳文昌要拚議長，結盟無黨籍是關鍵，藍、綠讓出副議長之位予無黨籍，結盟就發揮1＋1戰力，並能一舉兩得，一次就攻下正、副議長山頭。因此，宜蘭政壇對於無黨議員的動向高度關注。