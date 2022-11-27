曾點名歐晉德、李四川符合條件　小內閣保密到家！蔣萬安3度避回

▲台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，國民黨立委蔣萬安以57萬5590票贏得台北市長，外界關注其小內閣人選；蔣萬安過去曾點名前台北市副市長歐晉德、前高雄市副市長李四川都是符合人選，被問及接下來小內閣規劃，蔣萬安3度避答，僅說「都還在規劃」。

蔣萬安27日下午2時舉辦「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街，首站就位於中正區、萬華區、中山區、大同區。由於台北市人口不到250萬人，副市長只剩下2席職缺，被問及小內閣人選？蔣萬安表示，接下來就是謝謝這段期間所有支持、肯定他的民眾，會更加倍努力與市民共同打拼，讓台北市市政推動更為順利，且讓台北市更上一層樓。

只見蔣萬安並未正面回應問題，媒體二度追問副市長人選為何？蔣萬安指出，接下來最重要的就是謝謝所有市民這段期間支持，且還轉換成選票支持，他也要把每張選票支持轉化為推動市政的動力，所以最重要的就是專心在市政推動，讓台北市市政更上一層樓，與市民齊心努力，使台北市大步往前邁進，這是共同目標。

面對蔣萬安不願回答，媒體第三度追問，小內閣人選有無來自顧問團、競選團隊的人？蔣萬安僅說，「我們都在規劃，我想最重要就是大家不分彼此，攜手努力，才能真正讓台北市往前大步邁進。」

雖然蔣萬安連續3度不正面回應，但其實早在11月初接受《新聞面對面》訪問時，蔣萬安就有脫口說出，當選後的小內閣要找對公務體系熟悉、對硬體公共建設熟悉的專業人士，並點名前台北市副市長歐晉德、前高雄市副市長李四川，都是有經驗且符合他所希望用人唯才的人選。