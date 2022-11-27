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北韓女童慘消失！官媒公開金正恩「正牌女兒」　偷刪除她表演影片

▲▼ 金正恩女兒金朱愛出現在建國74周年晚會上。（圖／朝中社）

▲北韓正式公開金正恩「正牌女兒」後，當初在影片被外界推測是金正恩女兒的女童表演片段「被消失」。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）官媒《朝中社》今（27）日再度釋出其最高領導人金正恩帶著二女兒金主愛視察飛彈試射、與軍方拍攝的紀念合照，其中金主愛的妝髮、穿著竟然高度模仿其母親李雪主。南韓發現，自從北韓公佈金正恩的「正牌女兒」後，先前被推測是金正恩女兒的女童，竟然在重播片段內被消失。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》、《首爾新聞》等眾多南韓媒體報導，先前北韓朝鮮中央電視台曾於9月播放74周年建政紀念日（9月9日）慶祝活動的影片，當活動中後段由兒童合唱團演唱的「揮舞吧共和國旗，我們的三色旗」時，坐在台下的金正恩、李雪主夫婦用寵溺的眼神，甜笑看著揮舞北韓國旗、長相甜美的女童。

▼女童表演片段從1小時43分鐘後開始。

當時，英媒《每日郵報》引述中國專家的說法，推斷該名女童極有可能是金正恩的二女兒金主愛（김주애，音譯）。

雖然直到本月19日中午，朝鮮中央電視台重播該部影片時，還含有該名女童表演的片段，不過南韓媒體昨（26）日發現，直到19日下午3時官方釋出金正恩帶著「正牌女兒」視察洲際彈道飛彈火星-17型試射的影像後，當天下午5時再度重播九九建政紀念日的影片時，女童表演的片段竟被巧妙剪輯刪去，以其他人的表演取代該片段。

▲▼台下的金正恩、李雪主、金與正眼神寵溺地看著女童揮舞北韓國旗。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼台下的金正恩、李雪主、金與正眼神寵溺地看著女童揮舞北韓國旗。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼台下的金正恩、李雪主、金與正眼神寵溺地看著女童揮舞北韓國旗。（圖／翻攝自YouTube）

報導推測，其實影片中金正恩以寵溺的眼神看著該名粉紅衣服女童微笑、李雪主一邊哼唱一邊拍手時，北韓居民就推敲該名女童可能真的是金正恩的女兒；不過隨著平壤當局真的對外公開金正恩的「正牌女兒」時，為了不讓居民們混淆視聽，官媒才跟著剪輯九九建政節影片的重播片段。

據悉，正當《每日郵報》在報導中推測影片中的女童是金正恩的二女兒後，南韓國家情報院卻在接受質詢時透露，表示該女童不太可能是金正恩的女兒。

▼北韓官媒19日首度公開金正恩的「正牌女兒」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲▼金正恩與二女兒。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

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