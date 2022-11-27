民進黨慘敗！韓媒評台灣地方選舉：「蔣介石曾孫」翻盤當選北市長

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣今年地方選舉結果昨（26）日晚間正式出爐，執政的民進黨面臨慘敗，濁水溪以北未能成功取得任何一席。對此，南韓媒體也於選戰結果出爐後第一時間推播，其中更甚至聚焦在台北市長選舉，標題甚至強調「蔣介石後代」成功翻盤，擊敗總統蔡英文力推的候選人、前衛服部長陳時中。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

南韓媒體《韓聯社》、《News1》、《紐西斯訊社》在新聞標題中皆強調執政的民進黨面臨慘敗，同時以「蔣介石的後代」、「蔣介石的曾孫」等字句形容蔣萬安當選首都台北市市長，韓媒《中央日報》駐北京特派員更直接在標題形容蔣萬安成功翻轉台灣政治版圖。

▲2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）

報導首先提到，這場於11月26日實施的地方九合一選舉又被認為是總統蔡英文的「期中選舉」，而民進黨的選舉結果不如預期，黨內坦承敗選，向對手國民黨祝賀，內文也提到代表民進黨參選台北市長的陳時中坦承敗選，他在敗選感言祝福蔣萬安當選，同時要求市民朋友支持蔣萬安。

《韓聯社》引述香港媒體《明報》，民進黨長期以來主打的「反中牌」此次不再奏效。

內文強調，蔣萬安是中華民國政府播遷來台後的首屆總統蔣介石的曾孫。《紐西斯通訊社》提到，蔣萬安2006年取得美國賓夕法尼亞大學法律博士、法學碩士學位後，於隔年獲得加州執業律師資格證，在矽谷擔任商業律師後，於2013年返回台灣。

報導引述台灣媒體分析，蔣萬安為了展現拼選戰的決心而請辭立法委員職務，此舉成功獲得選民支持，塑造有利選戰的環境。

▼韓國民眾普遍熟悉蔣介石，蔣介石曾於1949年飛往南韓鎮海，訪問大韓民國首屆總統李承晚。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓時任總統朴正熙曾於1966年2月抵達松山機場，進行73個小時國是訪問，由蔣介石親自接見。（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《中央日報》更在標題內強調身為蔣家後代的蔣萬安成功翻轉台灣政治版圖，內文提到蔣萬安的父親、曾擔任外交部長的蔣孝嚴始終未能獲蔣經國承認是兒子，直到蔣經國逝世後，才於1988年由時任副總統李登輝承認，2005年由母系姓氏章改姓為蔣。

內文也提到，蔣萬安2015年接受《BBC》專訪時曾表示，「蔣家對我而言不是負擔、也不是光環，而是血緣。除此之外，沒有任何特殊意義。」

內文引述《彭博社》報導分析，指出蔣萬安一旦成功當選台北市長，則2024年有機會代表國民黨參選總統。

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