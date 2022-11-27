北韓小公主尊貴亮相！嫩白臉龐「激似李雪主」　甜蜜緊牽老爸金正恩

▲金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）本月18日朝東發射1枚新款洲際彈道飛彈「火星-17型」，彈頭最後墜落在日本專屬經濟海域（EEZ），引發國際譁然。事後，北韓官媒首度公開最高領導人金正恩緊牽二女兒視察試射的相片，近日又再度公開金正恩帶著二女兒與軍人們拍攝合照，只見二女兒穿黑色皮大衣，雪白的臉龐和神態激似李雪主。

根據北韓官媒《朝中社》今（27）日報導，金正恩近日再度帶著年僅9、10歲的二女兒金主愛（김주애，音譯）前往飛彈試射基地，與研發火星-17型有功的軍人、國防官員、科學家們拍攝合照。金主愛此次穿著酷似她母親、北韓第一夫人李雪主，擺脫上次亮相時穿上白色大衣的小學生稚嫩感，她緊緊勾住金正恩的手臂，父女倆在飛彈發射車前亮相。

從官媒報導文字可以看出，北韓官方再度證實相片中金正恩身旁的女童，正是金正恩和李雪主的二女兒。報導上次稱呼金主愛為「親愛的子弟（사랑하는 자제분）」，此次更升級為「尊貴的子弟（존귀하신 자제분）」。

報導首先表現出，對於北韓成功研發新款洲際彈道飛彈火星-17型的自信，「在人民無條件的聲援下，火星砲-17型絕對是人民自主的偉大創作、擁有實際的戰略性武力，是朝鮮（北韓）名實相符的火星砲。總是在祖國偉業無限奉獻的我國國防科學家、技術者們、軍需勞動階級未來切莫忘記在達成國家核武建設偉業的沉重使命感。」

北韓國防科學院導彈部門專家、科學家、技術者、勞工們在給金正恩的書信中寫道，「即使粉身碎骨，為了敬愛的總書記金正恩同志，將會勇敢奮戰到底！」

《朝中社》指出，為了獎勵此次成功研發火星-17型的功臣，政府甚至以朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員長金正恩的名義，為這些科學家們賦予軍事稱號、大舉抬升軍階，包括2名4星隊長、1名3星上將、2名2星中將、9名1星少將等，另外還為火星-17型的移動式飛彈發射車輛（TEL）「車輛321號」獻上英雄稱號、金星獎牌、第1級國旗勳章等。

此次合照的焦點莫過於金正恩的二女兒金主愛。南韓《韓聯社》分析，金主愛此次亮相時擺脫上次首度登台時顯露出的稚嫩感，這次金主愛穿上價值昂貴的黑色皮大衣、本來前額的瀏海也刻意往旁梳，其雪白的臉龐與過於接近成人的妝髮打扮，以及在飛彈發射車亮相時勾著金正恩的手臂，都讓人誤以為是李雪主，再再顯示出從金日成以來至第4代尊貴的金氏「白頭山血統」。

南韓北韓大學院總長梁茂進分析北韓再度讓金正恩女兒亮相的動機，「無非是想散播一種訊息，只有核武才能保障下一代的未來。以父親的立場而言，金正恩囑託軍方，請殫精竭慮保護好『白頭血統』第4代。」

至於金主愛未來是否有接班金正恩的可能？梁茂進表示，北韓至今尚未針對金主愛進行神格化、偶像化的工作，因此還無法將金主愛視為接班人看待；而平壤當局之所以讓金主愛在飛彈前亮相，很可能代表著金正恩認為，只有核武才能「保護好我的女兒」。

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