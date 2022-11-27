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辭職很委屈？　林濁水批蔡英文敗選聲明「怪地方、怪候選人」

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲林濁水評論蔡英文的敗選聲明，只會「怪地方、怪候選人不是人才」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選開票結果揭曉，外界普遍認為民進黨這次選得不理想，身兼民進黨主席的總統蔡英文26日發表敗選聲明並辭去黨主席一職。對此，民進黨前立委林濁水27日在臉書連發兩篇文評論，指出蔡英文的敗選聲明「怪地方、怪侯選人不是人才，難道英明的中央全被地方所累以致如此？」

林濁水對比副總統賴清德及蔡英文兩人的說法，賴清德表示「這次選舉，我們努力不夠」，而蔡英文則說道「雖然中央執政很努力」，令他質疑，到底是中央努力不夠，「還是中央努力做了一些人民不能接受的事？」他指出，蔡英文提到，民進黨沒有突破現有的地方政治結構，在地方的經營跟人民的期待仍有不小的差距，也顯示在地方的深耕及人才養成不足。

對此，林濁水一連提了三個問號，到八月為止，除台中及東部離島之外，民進黨民調基本盤都領先國民黨，地方結構有什麼問題？不是到處都有連任的五星縣市長，有什麼地方經營、深耕不足？基、北、桃、竹參選的兩位在地立委，一位長任的副市長，一位防疫明星，比上次基、北、桃、竹沒有一個候群選人當選過立委的，有什麼人才養成不足？

林濁水批評，蔡英文細數重罪，怪地方、怪侯選人不是人才，「難道英明的中央全被地方所累以致如此？真是可悲可嘆的黨中央」，他也提到，總統在「肯定自己很努力並大大怪地方」後表示負全責並辭職，「既然自己對，別人錯，那辭職是替人受過，委屈透頂？」

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