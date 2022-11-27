縣市長一片藍！他分析：「台北2個女人」扳倒民進黨

▲台北市議員徐巧芯、王鴻薇。（合成圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一選舉落幕，此次各地縣市首長選情部分，民進黨可謂大敗，執政版圖僅剩南部4縣市及澎湖縣。就有網友在PTT的HatePolitics板上分析選情，認為這次掀倒民進黨要歸功兩大戰將，「點燃這次推倒民進黨的火苗，又使其變成燎原大火的，就是這兩位--王鴻薇、徐巧芯」，瞬間引發話題。

這位網友在政黑板發起討論，「2022掀倒民進黨的兩大戰將-王鴻薇+徐巧芯」，文中表示，這次2022民進黨大敗雖有跡可尋、人心思變，但他認為，這次王鴻薇和徐巧芯這兩位國民黨台北市議員，是讓火苗變成燎原大火的戰將。首先在7月5日，王鴻薇召開記者會，指稱前新竹市長林智堅中華大學碩士學位論文抄襲。

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隔一日，徐巧芯向台大發函，具名檢舉林智堅涉嫌抄襲余正煌論文，「由於這兩位的先後發難，檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲，最終使得林的兩篇論文先後在台大、中華大學的學倫會中，遭到撤銷。」

爾後，又因為林哲瑄在新竹棒球場撲球受傷、球季報銷事件，原本是政績的新竹市的12億棒球場工程，就成為爛尾破口，林智堅被迫退選。民進黨在那之後則狂攻新竹市長候選人高虹安，沒想到把人越打越旺，「從老三變成了老大」，也因為打高的關係，新竹市的大選成了撼動民進黨版圖的重要關鍵。

▲前新竹市長林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

「現在再來看，如果不是王鴻薇拿到了不知什麼管道來的情資，又願意站出來痛打林智堅，只怕今天的局面就不是這樣了。」原PO接著說，除了王鴻薇率先開砲，徐巧芯的戰力越到後期越發強大，還一度自詡為「松信惡女」、「生死看淡、不服就幹」的蜜獾，先爆出陳時中的聚餐照，又火速提告製造、轉發網路流傳偽造文件的相關當事人。在提告後不久，徐又截獲相關當事人在LINE群組中的對話，讓側翼群組內的成員人人自危，使對手陷入難以收拾的局面。

原PO指出，從王鴻薇製造破口開始，到徐巧芯的擴大戰果，兩大事件激起全國下架民進黨的激情，使民進黨於2022選戰中大敗，「會有這樣的結果，這兩位勇敢戰將，『厥功甚偉』。於2022的大選上，永遠留下了濃墨重彩的一筆紀錄。」

貼文引發一陣熱議，「王應該是MVP，徐比較像推波助瀾。但王的MVP要分一些給敲定全黨挺一人那個」、「王還去圖書館找證據打臉民進黨」、「徐打的恰好就是中間選民最討厭的側翼啊！最後得票也高。」其中，許多人都對王鴻薇印象深刻，「王鴻葳的確影響最大」、「王真的猛，打到要害，其它的都是後續的」、「王鴻薇那一槍真的吹起反攻號角，整個牽動後續發展」、「沒記錯的話，王鴻薇有說過，論文是她自己去找，沒人餵資料給她。」