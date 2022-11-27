　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

縣市長一片藍！他分析：「台北2個女人」扳倒民進黨

▲▼徐巧芯、王鴻薇。（合成圖／ETtoday資料照）

▲台北市議員徐巧芯、王鴻薇。（合成圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一選舉落幕，此次各地縣市首長選情部分，民進黨可謂大敗，執政版圖僅剩南部4縣市及澎湖縣。就有網友在PTT的HatePolitics板上分析選情，認為這次掀倒民進黨要歸功兩大戰將，「點燃這次推倒民進黨的火苗，又使其變成燎原大火的，就是這兩位--王鴻薇、徐巧芯」，瞬間引發話題。

這位網友在政黑板發起討論，「2022掀倒民進黨的兩大戰將-王鴻薇+徐巧芯」，文中表示，這次2022民進黨大敗雖有跡可尋、人心思變，但他認為，這次王鴻薇和徐巧芯這兩位國民黨台北市議員，是讓火苗變成燎原大火的戰將。首先在7月5日，王鴻薇召開記者會，指稱前新竹市長林智堅中華大學碩士學位論文抄襲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔一日，徐巧芯向台大發函，具名檢舉林智堅涉嫌抄襲余正煌論文，「由於這兩位的先後發難，檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲，最終使得林的兩篇論文先後在台大、中華大學的學倫會中，遭到撤銷。」

爾後，又因為林哲瑄在新竹棒球場撲球受傷、球季報銷事件，原本是政績的新竹市的12億棒球場工程，就成為爛尾破口，林智堅被迫退選。民進黨在那之後則狂攻新竹市長候選人高虹安，沒想到把人越打越旺，「從老三變成了老大」，也因為打高的關係，新竹市的大選成了撼動民進黨版圖的重要關鍵。

▲林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲前新竹市長林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

「現在再來看，如果不是王鴻薇拿到了不知什麼管道來的情資，又願意站出來痛打林智堅，只怕今天的局面就不是這樣了。」原PO接著說，除了王鴻薇率先開砲，徐巧芯的戰力越到後期越發強大，還一度自詡為「松信惡女」、「生死看淡、不服就幹」的蜜獾，先爆出陳時中的聚餐照，又火速提告製造、轉發網路流傳偽造文件的相關當事人。在提告後不久，徐又截獲相關當事人在LINE群組中的對話，讓側翼群組內的成員人人自危，使對手陷入難以收拾的局面。

原PO指出，從王鴻薇製造破口開始，到徐巧芯的擴大戰果，兩大事件激起全國下架民進黨的激情，使民進黨於2022選戰中大敗，「會有這樣的結果，這兩位勇敢戰將，『厥功甚偉』。於2022的大選上，永遠留下了濃墨重彩的一筆紀錄。」

貼文引發一陣熱議，「王應該是MVP，徐比較像推波助瀾。但王的MVP要分一些給敲定全黨挺一人那個」、「王還去圖書館找證據打臉民進黨」、「徐打的恰好就是中間選民最討厭的側翼啊！最後得票也高。」其中，許多人都對王鴻薇印象深刻，「王鴻葳的確影響最大」、「王真的猛，打到要害，其它的都是後續的」、「王鴻薇那一槍真的吹起反攻號角，整個牽動後續發展」、「沒記錯的話，王鴻薇有說過，論文是她自己去找，沒人餵資料給她。」

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
快訊／連任失利！　議員「多重器官衰竭」逝世
高虹安車掃謝票！　「收到郭董、宣董的祝福」
快訊／蘇清泉質疑計票有誤！　明聲請重新驗票
周玉蔻見陳時中落敗「第1反應曝」！　大片粉絲爆哭
美女博士脫了！　敗選嘆沒有下次：瘦15公斤累死
萬華票數比陳時中低！黃珊珊：大家害怕某人當選
瑤瑤認「分手5年韓籍男友」！　大哭痛揭情變導火線
縣市長一片藍！他分析：「2個女人」扳倒民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾隔空告白陳時中　周玉蔻見落敗「第1反應曝」！大片粉絲爆哭

追逐夢想、照顧家庭一兼二顧　軍旅生活帶你迎向璀璨人生

配合水情超前部署　台南山上花園水道博物館下周關閉戲水池

美女博士脫了「變身神力女超人」　敗選嘆沒有下次：瘦15公斤累死

「粒粒皆辛苦」玉米這樣切　不會到處噴汁又亂飛

縣市長一片藍！他分析：「台北2個女人」扳倒民進黨

不只陳紫渝「4大正妹里長全當選」！鄉民嗨喊搬家：整個里都變香

「最美里長」陳紫渝當選！永福里選民遭狠酸不理智　兩派網友戰翻

樂齡旅遊市場「產值破千億」2類遊程最夯！83歲陳淑芳最愛這樣玩

他問「身分證投進票匭怎辦？」　一眾笑翻！解答曝光

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

曾隔空告白陳時中　周玉蔻見落敗「第1反應曝」！大片粉絲爆哭

追逐夢想、照顧家庭一兼二顧　軍旅生活帶你迎向璀璨人生

配合水情超前部署　台南山上花園水道博物館下周關閉戲水池

美女博士脫了「變身神力女超人」　敗選嘆沒有下次：瘦15公斤累死

「粒粒皆辛苦」玉米這樣切　不會到處噴汁又亂飛

縣市長一片藍！他分析：「台北2個女人」扳倒民進黨

不只陳紫渝「4大正妹里長全當選」！鄉民嗨喊搬家：整個里都變香

「最美里長」陳紫渝當選！永福里選民遭狠酸不理智　兩派網友戰翻

樂齡旅遊市場「產值破千億」2類遊程最夯！83歲陳淑芳最愛這樣玩

他問「身分證投進票匭怎辦？」　一眾笑翻！解答曝光

驚險畫面曝光！車子失控衝入店內　她「瞬間撞飛」竟毫髮無傷

遭塞爾維亞犯9次、粗暴對待　內馬爾IG秀右腳踝超腫脹

辭職很委屈？　林濁水批蔡英文敗選聲明「怪地方、怪候選人」

中信盃黑豹旗／麥寮唯一敲安！王翾祐棒打平鎮2強投

鞠躬謝票！謝國樑願當基隆市民僕人　中央地方通力合作向前行

烏坵工人操作起重機意外斷指！　空勤直升機+童綜合聯手救援

快訊／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝　享年56歲

戴培峰金手套不敵福來喜劉家豪生氣　鋒哥特調打擊再拚全勤

高虹安車掃謝票　「收到郭董、宣董的電話祝福」會當面請益

半夜裁員2700人！美連鎖家具店無預警宣布　員工睡醒才知超崩潰

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

生活熱門新聞

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

民進黨大敗　網列8大慘輸原因

新竹比台北還刺激「本屆最慘是他」　鄉民看傻

即／花蓮凌晨01:38地震　震度4級

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

4年前咬女警爆紅　蔣月惠連任了！

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

花蓮5.5地震　國家級警報大響

侯友宜得票破百萬　網見「1關鍵」喊不簡單

「雨刷」蔡政宜自行宣布當選　棒球迷崩潰

不只陳紫渝「4大正妹里長全當選」！鄉民嗨喊搬家

民進黨大選輸慘　館長嗨喊1字

永和IU陳紫渝「歌聲也好甜」　超仙影片曝

更多熱門

相關新聞

2子弟兵高票當選　黃珊珊提醒這句

2子弟兵高票當選　黃珊珊提醒這句

2022九合一大選落幕，獲民眾黨主席柯文哲推薦的前台北市副市長黃珊珊角逐台北市長失利，但民眾黨在台北市共推8名候選人，有4人成功勝選，其「學姊」黃瀞瑩更獲得該區第一票數，成績亮眼。針對給予「小雞」們的建議，黃珊珊表示，要像她一樣認真做事，且一定要比別人更努力。

許智傑估：1月內閣小改組　鄭文燦任閣揆「不錯的人選」

許智傑估：1月內閣小改組　鄭文燦任閣揆「不錯的人選」

美國學者：台灣18歲公民權阻力之大　令人訝異

美國學者：台灣18歲公民權阻力之大　令人訝異

萬華票數比陳低　黃：大家怕某人當選

萬華票數比陳低　黃：大家怕某人當選

曾吐真心話「去了了」　柯志恩在「這一區」沒輸

曾吐真心話「去了了」　柯志恩在「這一區」沒輸

關鍵字：

影音2022九合一大選民進黨國民黨徐巧芯王鴻薇PTT

讀者迴響

熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲不藏了！

快訊／傳陳其邁接任民進黨主席　幕僚回應了

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面