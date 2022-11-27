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「最美里長」陳紫渝當選！永福里選民遭狠酸不理智　兩派網友戰翻

記者朱祖儀／綜合報導

有「最美里長候選人」、「永和IU」封號的新北市永和永福里長候選人陳紫渝，昨（26）晚獲得788票成功勝選，掀起不少討論。有支持者表示「想遷戶籍了」，但也有人認為，選民都是因為陳紫渝的亮眼外型才投給她的，批評「不理智」，掀起兩派論戰。

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳紫渝順利當選。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼新北市永福里里長候選人陳紫渝與新竹埔頂里里長參選人何芝寧。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝、埔頂里何芝寧）

▲陳紫渝因為亮眼外型爆紅。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

陳紫渝年僅24歲，畢業於德明財經科大，曾擔任人壽理賠專員，父親陳昱庭是現任國民黨籍協和里長。她表示，因為父親擔任協和里里長，所以有學到一些實務參與、會勘過程的知識，希望從不同角度切入鄰里議題，像是改善交通、設立社區健康站、環境清潔等。

陳紫渝因為亮眼外型加上甜美笑容爆紅，有著超高人氣的她昨日順利拿下788票當選。對此，她情緒激動表示，謝謝大家一直以來的支持和鼓勵，也感謝支持者給她這個服務大眾的機會，未來一定會認真負責、為永福里打拚。有人看到消息後，隨即在「Dcard」發文恭喜，但下方留言卻分成兩派論戰。

▲▼新北市永福里候選人陳紫渝。（圖／翻攝陳紫渝臉書）

▲陳紫渝當選掀起網友論戰。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

一名網友表示「一群不理智的選民」，認為很多人都是看到陳紫渝的美貌，就直接把票投給她，但也強調「是選民的問題，而不是陳紫渝的問題」。也有人說，有看過陳紫渝的政見了，但認為「德明財經大學一畢業就選上里長還是好扯，沒有學歷至少要履歷好吧，不然比什麼」、「好瞎，時代真的變了，一個24歲沒什麼社會歷練，遇到問題、面對那些長輩，有人會聽妳的嗎」。

不過仍有不少人力挺陳紫渝，表示「說得好像選個年紀大的就比較會做事，那台灣怎麼還被搞成這個樣子啊」、「老實說我覺得紫渝當的話，應該會蠻認真負責的，或是說也必須認真負責，畢竟她網路聲量這麼高，如果做不好相對也會被媒體或是網路放大檢視 」、「希望她不要被外界的印象給框住，能成為一位好的里長」、「漂亮的人只要成功都會被議論，就算靠美貌當選後，真正會不會做事在後頭，不用才剛當選就酸人家」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

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