王世堅曝「昨票投陳時中」　推薦吳怡農角逐立委補選

▲民進黨台北市議員王世堅27日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市議員王世堅昨以第四選區最高票順利連任，他今（27日）透露，由於無黨籍台北市長黃珊珊在臉書標註他，並提及「朋友是永遠的，沒有誰欠誰」，所以昨天他勇敢地把票投給民進黨籍候選人陳時中。另外，對於明起台北第三選區（中山、北松山）立委補選開放登記，王世堅表示無意角逐，並推薦民進黨前台北市黨部主委吳怡農參選。

黃珊珊昨在台北市長選戰中敗給對手蔣萬安，王世堅27日受訪被問有無跟黃聯絡時表示，「沒有 ，君子之交淡如水」，但他非常尊重跟黃這20年來的交情，黃第一時間聲援並連署他提案對大巨蛋解約，一直讓他覺得虧欠黃一次人情；不過黃前天競選結束在臉書留一篇文，大意說自己從未為難朋友，「選舉是一時，朋友是永遠的，沒有誰欠誰」，且提到他的名字，也就因為黃這句話點醒了他，所以昨天很勇敢把票投給陳時中。

王世堅說，這次選舉他最後的義務跟責任就是投給陳時中，所以他謝謝黃珊珊幫他完成。

對於明天開放立委補選登記，媒體詢問，你高票當選，呼聲高，怎麼看？黨內有無傳出要推什麼人？王世堅回應，不曉得黨內會做什麼決定，但他個人毫無這意圖，倒是認為吳怡農是非常適合人選；吳年輕、優秀、熱心，上次雖然輸蔣萬安，不過這麼多年還在經營地方，尤其對國防有相當理解，也在推廣，並把國防深化民防，值得鼓勵嘉勉，所以他個人推薦吳怡農參選。