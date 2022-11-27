南檢偵辦里長賄選案　涉案里長投票日投案被聲押

▲台南地檢署偵辦莊姓里長候選人現金買票案，莊姓里長案發後即去向不明，直到26日頭午才向檢方投案，檢察官於27日凌晨，向台南地院聲請羈押禁見。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦莊姓里長候選人現金買票案，搜索扣得賄款新台幣8000餘元，莊姓里長案發後即去向不明，直到26日頭午才向檢方投案，檢察官偵訊後將莊嫌以投票行賄罪等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，於27日凌晨，向台南地院聲請羈押禁見。

台南地檢署檢察官陳冠霖與錢鴻明檢察官組成專案團隊，11月24日指揮台南市警局新營分局、台南市調查處，持搜索票前往鹽水區莊姓里長候選人住處執行搜索，扣得賄款新台幣8000餘元，本案經傳喚選民10餘人以釐清案情。

鹽水區某里長莊姓候選人為求能順利當選，以一票新台幣2000元之代價，於10月至11月間，分別交付賄選現金予具有選舉權之謝姓里民等4人，企圖以此影響選舉之結果，莊姓里長候選人得知檢、警、調偵辦此案，隨即躲藏不知去向，遲至投票日下午始到案說明，經檢察官訊問後，認莊姓里長候選人涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，於27日凌晨，向台南地院聲請羈押禁見。本案收賄選民繳回賄選金額5000餘元。

台南地檢署檢察長葉淑文表示，選舉已經結束，南檢仍持續嚴查賄選或任何不法情事，也呼籲民眾，若曾經接獲候選人直接或透過他人賄選或任何不法情事，若有證據，即使選後仍得以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉。至於當選人有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人，行求期約或交付賄絡或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定行使者等情事，本署檢察官將依公職人員選舉罷免法第120條第1項規定，自公告當選人名單之日起30日內，向法院提起當選無效之訴。

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