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全台縣市長「得票率排行」出爐！蔣萬安倒數第二　5人拿下六成票

▲▼全台縣市長得票率。（圖／記者許力方製）

▲2022九合一大選全台縣市長得票率。（圖／記者許力方製）

記者柯沛辰、許力方／綜合報導

2022九合一大選落幕，全台當選縣市首長得票率也出爐，由花蓮縣長徐榛蔚以64.73％居冠，其他超過6成得票率的還有新竹縣楊文科、嘉義縣翁章梁、新北市侯友宜、台東縣饒慶鈴，4人依序奪下第二到第五名。

排行圖可見，這次得票率最高的是花蓮縣長徐榛蔚（64.73％），最低的是澎湖縣長陳光復（36.64％）。至於「三腳督」最激烈的台北市、新竹市，蔣萬安得票率（42.99％）倒數第二、高虹安得票率（45.02％）排倒數第四，皆拿下約4成。

值得注意的是，苗栗縣長期藍大於綠，這次國民黨分裂，鍾東錦雖打著正藍軍旗號，但仍以無黨籍身分參選，結果獲得縣長徐耀昌、立委陳超明支持，棄保效應發酵，得票率拿下42.66％，排名倒數第三。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚到果菜市場請託支持。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚拿下得票率第一。（圖／國民黨花蓮縣黨部）

這次六都投票率，台北市67.7％、新北市56.6％、桃園市59.46％、台中市60％、台南市58.68％、高雄市58.61％。看下來，以台北市投票率最高，新北市墊底。

其他縣市部分，基隆市60.16％、新竹市62.94％、新竹縣58.98％、苗栗縣67.2％、彰化縣64.9％、南投縣69.08％、雲林縣67.35％、嘉義縣67.32％、屏東縣67.18％、宜蘭縣64.28％、花蓮縣57.56％、台東縣64.79％、澎湖縣58.51％、金門縣39.32％、連江縣72.99％。

▼台北市三腳督激戰，蔣萬安得票率42.99％，排名倒數第二。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨蔣萬安當選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▼新竹市三腳督選區，民眾黨高虹安以45.02％得票率勝出，排名倒數第四。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹市長民眾黨高虹安勝選。（圖／記者陳凱力攝）

▼國民黨分裂，鍾東錦得票率42.66％，當選苗栗縣長。（圖／翻攝自臉書／鍾東錦）

▲▼無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▼2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）

▲▼2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）

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