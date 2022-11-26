桃園區市議員選戰　「朱立倫子弟兵」凌濤衝第一

▲凌濤被喻為朱立倫子弟兵。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選戰，國民黨黨主席朱立倫子弟兵凌濤，26日以2萬1987票於桃園區市議員選區得下第一，展現國民黨年輕世代，受到廣大選民的支持。凌濤表示，今天的桃園急追雙北，許多年輕人口移居桃園，成就了平均年齡38歲、最年輕直轄市，桃園是國門也是最有未來性城市，更是屬於年輕人的希望之地，說是新首都也不為過。

凌濤於選戰期間，6點站路口拜票，因同時擔任市長張善政競選總部發言人職務，接著開記者會、市場拜票，晚上跑活動，支持者關切他是否會影響自己的選情？他強調「大局為重，桃園一定要贏。」再怎麼早起，就算熬到兩、三點，整理市政檢驗資料，他都全力以赴，因為桃園需要一位具有國際觀的工程師市長，一位好的市長當選，才能夠帶領桃園發展，完全改變桃園的未來，讓我們的孩子過得更好。

選戰期間遭外界稱「空降」參選的凌濤談及與桃園的淵源表示，母親家族三代人在桃園市經營小型餐飲業，父親跟岳父都是中原大學校友，岳家親戚更早已移居桃園區，他是道地的「桃園女婿」，啟蒙他城市願景治理的老闆、前桃園縣長朱立倫，更奉獻青春建設桃園的一磚一瓦。

凌濤感謝2萬1987位市民好朋友的肯定，表示接下來的日子，將和桃園人一起努力！一起用善的力量，拚幸福快樂、永續發展的桃園好日子。