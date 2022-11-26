民進黨大敗旅美教授翁達瑞「責怪媒體」：未善盡過濾不實訊息責任

▲民進黨2022九合一大選慘敗，旅美教授翁達瑞對此發表看法。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣九合一縣市長大選結果出爐，民進黨全面慘敗僅剩選5席縣市，對此旅美教授翁達瑞就在臉書發文表示，民主不是完美的制度，但應該是最好的制度，民主的根基在「理性的選民」與「充足的資訊」，可惜的是，台灣有相當比例的意識形態選民，媒體也未善盡過濾不實訊息的責任，在接受選舉結果的前提下，如何彌補這兩個民主瑕疵，這是所有台灣人的挑戰。

翁達瑞在臉書提出幾個問題，自問自答表示，一、要不要相信台灣的民主？民主是台灣人長期追求、深感驕傲的價值與制度。既然相信民主，我們就要欣然接受選舉結果。

翁達瑞指出，二、台灣的民主有無瑕疵？民主不是完美的制度，但應該是最好的制度。民主的根基在「理性的選民」與「充足的資訊」。可惜的是，台灣有相當比例的意識形態選民，媒體也未善盡過濾不實訊息的責任。在接受選舉結果的前提下，如何彌補這兩個民主瑕疵，這是所有台灣人的挑戰。

翁達瑞說，三、會因此對台灣絕望嗎？我對選舉結果失望，但我不會、也不能對台灣絕望。這只是一場選舉而已，不是台灣的末日。四年前的地方選舉，開票結果讓我失望。兩年前的中央大選，結果卻讓我歡喜。即便我對這次的選舉結果失望，我不會對台灣絕望，因爲還有下一場選舉可以期待。台灣是後代子孫安身立命的地方，我們沒有絕望的本錢，更不能對未來絕望。

翁達瑞說，四、民進黨要不要檢討？除了拿回澎湖之外，民進黨失去了基隆、桃園、與新竹三席。這樣的戰績當然要檢討。民進黨首先要檢討的是結構性的問題，包括台灣的選民結構、政黨的板塊結構，以及民進黨的權力結構。