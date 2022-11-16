交通月票不只補助北北基桃　交部爭取逾26億元「歡迎全國提案」

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨北北基桃市長候選人日前提出「1200首都通交通月票」，除雙北捷運外並納入台鐵、國道客運，交長王國材今(11/16)出席立院時表示，北北基桃交通月票中央將至少補助一半、18億元外，也歡迎全國各地政府提創意申請補助，推估全國適用需爭取逾26億元。

王國材於交通委員會休息時間受訪時表示，除北北基桃提出交通月票方案外，各地方政府可提出創意，對公共運輸使用率可提高也會補助。

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王國材表示，過去有營運虧損補貼和建設計畫補貼，但從淨零碳排、鼓勵公共運輸和減少車禍傷亡來看，交通部願意從提高大眾運輸使用方面營運補貼，補貼方式為何，將從財政能力來看，六都會補少一點，非六都補多一點，不然非直轄市縱然負擔一半也無法處理，各地歡迎提出創意。

王也舉例，北北基桃從月票觀點提出方案，其他地方政府譬如嘉義、花東或是屏東，也可以想一些如何促進公車使用方案出來，譬如高雄要不要跟屏東和台南整合，一票南高屏都可以用的，運具涉及公共運輸，大多會以自己縣市為主，若跨縣市會有分攤計算方式再提出計畫，交通部會從支持全國公共運輸使用率提高角度來協助。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

針對相關經費，王國材表示，目前交通部已經擬方案跟主計總處爭取經費，行政院已確定補助方向，會從這方向處理，經費編制若今年9月預算審查沒這筆預算，如何處理譬如先用公共運輸計畫經費墊用再補，都還在討論中，方向上朝向直轄市補少一點、非直轄多一點，譬如苗栗或財政比較差的地方，可能連一點點促進公共運輸使用經費都拿不出來，會從財政負擔能力來考量。

王國材指出，相關營運補助全國都適用，因此推估至少需要爭取北北基桃交通票1.5倍經費，以中央至少補助一半推估，至少需要爭取26億元，但經費仍有變數，過去交通部規則採一次性補貼、不做營運補貼，但這幾年公共運輸使用率沒有提升多少，交通部可從協助全國性淨零碳排和車禍減少等方向努力。