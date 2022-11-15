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交部招商大會12/7登場　釋1819億元商機「創歷史巔峰」

▲▼交通部招商大會。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部12/7將舉辦招商大會。（資料圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(111)年度招商大會12月7日登場，以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題，推出68件民間投資案，包括軌道周邊土地開發、港區土地招商、觀光遊憩設施、國道服務區經營管理等，釋出商機高達1,819億元，創下交通部歷年投資商機巔峰。

今年交通部招商大會推展68件招商案涵蓋各領域，其中4件民間參與亮點商案分別為軌道類的桃園火車站站區土地開發案、高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案，港埠類的台中港港埠產業發展專業區興建營運投資案、台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案，亮點商案總投資金額約257億元。

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招商大會12月7日下午2點將在台北福華大飯店B2福華廳舉辦，現場將設11個攤位展示案源，並設置洽談區即時提供個別諮詢服務，另特別設置元宇宙互動體驗拍照區。

交通部表示，此次招商大會除做為招商媒合平台，也將透過大會行銷將交通部所屬機關自111年12月起至112年底前可供業界投資的商案釋出給有意願投資的國內、外業者，歡迎國內、外民間企業共襄盛舉、參與投資，期藉引進民間企業經營與創新的思維，提升交通服務品質。

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交通部招商1271819億元

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