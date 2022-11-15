交部示範型電動大客車「高雄首航」　2025年35%市區公車電動化　

▲交部輔導示範型電動大客車在高雄首航。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

交通部推動2030市區公車全面電動化，交通部輔導的示範型電動大客車，目前已有2家電動大客車業者通過示範計畫，今(15)日在高雄首航，交通部表示，明(112)年開始交通部將大力補助電動大客車，2025年將達到35%市區公車電動化目標。

國內公共運輸與電動大客車產業邁入新里程碑，交通部輔導市區公車電動化，兩家業者通過示範計畫，今在高雄舉辦首航記者會。

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交通部政務次長陳彥伯出席致詞時表示，2050年台灣要達到淨零排放，行政院已擬訂12項關鍵戰略，要達到這個目標除民眾生活行為要改變，多使用綠色運具或走路外，另一方面也要減少交通旅次，多用網路取代馬路，還有就是運具電動化。

▲▼ 交部輔導示範型電動大客車在高雄首航。（圖／公路總局）

陳彥伯指出，交通部優先推動公共交通工具電動化，其中有一項目標就是2030市區公車全面電動化，為兼顧淨零目標及產業發展，交通部與經濟部及環保署合作推動示範型電動大客車，鼓勵國內車輛業者打造高品質、低汙染及國產化的車輛，目前已有2家通過示範計畫的電動大客車即將在高雄市投入服務。

陳彥伯強調，依照交通部規劃，109年到111年預計導入500輛示範型電動公車，交通部已核定519輛達標，接下來將陸續領牌上路營運；另在2030市區公車全面電動化、2050淨零排放等目標來臨前，交部也訂定2025年35%市區公車電動化的短期目標，明(112)年開始交通部會大力推廣及補助電動大客車。