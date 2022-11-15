計程車駕駛「月賺2.1萬」比基本工資低　費率喊漲「起跳價90元」

▲物價調漲，北北基計程車凍漲8年，爭取起跳價從70元調整為90元。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

新冠肺炎重創不少行業，交通部最新統計分析，去(110)年計程車駕駛人淨收入僅2.1萬元，比基本工資2.5萬元還低，每月減少3,587元，縮水14%，交通部薪資和防疫物資補貼駕駛人平均每月3360元，彌補部分損失。不過工會表示，物價飆漲，北北基計程車8年凍漲，已提出起跳價調漲為90元申請，盼地方政府速審查。

交通部今(111)年上半年針對計程車營運狀況調查結果出爐，調查資料為110年計程車營運情況，根據統計，110 年底全國計程車有9萬1,426輛，較上次調查的108年減472輛，少了0.5%，不過其中不強制以黃色計程車營運的多元化計程車增加 9,195 輛，占比提高至近2成。

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交通部調查顯示，110年專職計程車平均每月營業總收入4萬1,771元，包含油費等營業總支出為1萬9,775元，平均每月淨收入2萬1,996元。各地區別中，以北部地區平均每月營業總收入4萬3,412元最高；加入派遣車隊者亦較未加入者平均每月高出1萬0740元。

調查也分析，去年計程車駕駛人每月淨收入僅2萬1,996元，與上次調查的108年數據相比，平均每月營業總收入減3,797元，縮水8.3%，研判與新冠肺炎疫情蔓延衝擊，每月休息天數增加12.8%及每日載客趟數減少5.1%有關，每月載客趟數約減15.4趟；即便營業支出亦減210元。燃料費減少支出916 元，但收支併計後，每月淨收入減3,587元，縮水14%。

交通部表示，為減輕新冠肺炎疫情對計程車業者生計影響，政府提供薪資及防疫物資等補助，110年5月至7月間，每月補貼薪資1萬元，採一次核撥3萬元，同年9月加發1萬元補助；另於110年5月1日至111年12月31日發放防疫物資補貼，每車每日補貼15元，每月申請天數以26日為上限，換算駕駛人平均每月受補助金額約3,360元，部分彌補業者因疫情所致收入損失。

台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾則表示，交通部相關調查僅納12項成本，不包含網約車的抽成，實際上許多計程車在疫情期間淨收入不到2萬元，比基本工資還低，目前雖已解封，但僅恢復疫情前6成，物價近年不斷飆漲，相關計程車工會已向地方政府提案，申請北北基計程車起跳價從70元調高為90元，略加價20元，因調太高會影響旅客搭乘意願，但地方政府迄今尚未審查，今年應該來不及調整，僅能持續吸收成本。

▲物價調漲，北北基計程車凍漲8年，爭取起跳價從70元調整為90元。（圖／記者李姿慧攝）

李威爾指出，政府對計程車產業都沒有政策，現在計程車跟以前不一樣，有多元化計程車、也有小黃和無障礙計程車，交通部應該針對所有不同計程車的營運修法，譬如無障礙計程車應該要有補助，多元化計程車應該要多點機會，既然是預約制，應開放機場接機，整體計程車也要有總量管制，否則僧多粥少，政府不能再用30年前法規管理，要對計程車產業有完整規劃和修正。

中華民國汽車運輸業駕駛員總工會理事長鄭力嘉表示，疫情期間計程車駕駛收入是他印象中歷年最低，很多人不出門，吃飯或購物是透過網路或外送，計程車行業要有人才能生存，去年確實非常嚴峻，今年疫情解封，民眾也習慣跟病毒共存，乘客也慢慢回來了，還沒有回到疫情前高峰，估計恢復約8到9成，未來應該會慢慢更好，特別是開放國外觀光客，對收入會有幫助。

鄭力嘉表示，目前物資不斷上漲，車輛購買、保養、零件等成本都有增加，油價也回不去2字頭，北北基相關計程車工會已經依照法規在今年上半年就提報運價調整案給北市府，希望因應物價上漲適當調整起跳價，比較遺憾的是北北基等首長因為選舉一直不敢下決定，希望選後北北基可以正視該問題，體恤駕駛人。

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