分析／民眾黨搶下新竹延續柯文哲政治生命　2024怎麼選考驗柯智慧

▲民眾黨主繫柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉26日落幕，雖然民眾黨主席柯文哲沒能守住「起家厝」台北市，但首次征戰地方選舉的民眾黨成功搶下新竹市，在一波「藍海」之下，力保一處發展的根據地，讓柯文哲2024年總統大選的展望，不至於沒有一個根據地。此外，在台北市的議員選舉部分，民眾黨一口氣選上4席，成功在北市議會組建黨團，延續「柯政」仍有望。

民眾黨首次參戰地方選舉，繳出一張還算不差的成績單。在縣市首長部分，高虹安力抗藍綠夾殺、成功拿下新竹市，讓民眾黨持續有發展的根據地，對於新興政黨來說至關重要；此外，後續也有助於黨主席柯文哲延續政治生涯，其在政壇的影響力仍有相當的發展空間。

民眾黨在全國版圖中能塗上藍綠以外的顏色，對於柯文哲未來的發展至關重要。尤其柯文哲在市長卸任後，亟需下一個可以發揮的政治舞台，民眾黨能在新竹執政，正好給了柯這個機會。

而手握新竹市，也代表柯文哲有一定程度的政治影響力，有向藍綠叫板的地位，真正落實成為「關鍵少數」。不論是否真的有要參選，2024年的總統大選討論話題中，柯絕對不會缺席。

另外，台北市議員選舉部分，提8席上了4席，包括士林北投的黃瀞瑩、中山大同的林珍羽、南港內湖的陳宥丞、大安文山的張志豪，未來在市議會能組織黨團，讓柯文哲8年的執政成果有了延續的可能。

▲新竹市長高虹安。（圖／記者陳凱力攝）



中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，若高虹安拿下新竹、盟友鍾東錦拿下苗栗的話，民眾黨基本上能保有一定政黨能量，但能否足夠讓柯文哲挑戰2024？還是一個很大問號，畢竟就這次大選而言，國民黨贏得更多，何必跟你柯文哲合作？

王智盛認為，柯文哲的盤算是藍白合、下架民進黨，讓自己跟民眾黨變成關鍵政黨角色，但國民黨靠自己就能選成這樣，讓民眾黨關鍵地位小很多，鍾東錦是靠自己實力、並非靠柯文哲，高虹安靠的還是背後幾個科技大佬跟理工界支持。

王智盛表示，所以此次新竹勝選，只是提供民眾黨延續政黨生命的機會。台灣小黨本來空間就小，且新竹市長是高虹安不是柯文哲，且國民黨贏的更多，讓民眾黨角色被稀釋，柯文哲2024年非選不可，但不會向他打的如意算盤這麼順利。