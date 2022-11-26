快訊／黃珊珊宣布敗選　「我會繼續往前走」

記者袁茵／台北報導

九合一大選於26日登場，並且於早上8時至下午4時投票截止，在民進黨台北市長候選人陳時中陣營宣布敗選後，無黨籍台北市長候選人黃珊珊也於7時22分宣布敗選，「雖然結果不如預期，但我相信我們走出了一條正確道路，這條道路理性務實科學。」

黃珊珊26日晚間7時22分於競選總部外表示，今天在等開票過程，她知道大家都非常心疼，已努力過這3個月，相信已經打了美好一仗，「雖然結果不如預期，但我相信我們走出了一條正確道路，這條道路理性務實科學，讓我們把市民放在中間，把政黨利益放在兩邊，這條路我們走得很辛苦，我整整走了24年，我會繼續往前走。」

▲2022縣市長選舉，無黨籍台北市長候選人黃珊珊宣布落選。（圖／記者黃克翔攝）

黃珊珊提及，自己這次沒拿下台北市長，但台北市是她的故鄉，一生都會奉獻打拼的地方，「 我們不要放棄他的價值好不好？這個價值就是認真努力會成功，所以一次不成功，還要繼續努力，不成功再繼續努力。」

而黃珊珊也向國民黨台北市長候選人蔣萬安喊話，「希望你說到做到，完成你競選承諾，保留台北市改革的原來好制度，讓台北持續前進。」

黃珊珊指出，自己要先謝謝這次選舉所有競選團隊夥伴，自己選舉只有3個月的時間，8月28日才辭掉台北市副市長，大家問為什麼不早點準備，但今年4月疫情重新爆發，沒有辦法放下台北市的疫情，自己獨立去選舉是職責，也是其使命，不可能為了自己的選舉放下台北市民的。

黃珊珊說，選舉還是非常現實，需要非常大資源、非常強力動員、金錢來作出一場大型的選戰，謝謝在這段過程裡面，她們什麼資源都沒有，但從頭開始啟動，有這麼多的夥伴甚至辭掉原來的工作來幫忙，謝謝他們破釜沈舟，只是為了支持一個堅強善良正直的黃珊珊。

黃珊珊稱，自己也要謝謝志工，各位看到的3場大型活動都超過上萬人，志工有上百名年輕人都是主動報名，所有現場秩序維護都是志工，謝謝他們在街上幫忙掃街，謝謝在每一場活動幫她撐場，謝謝所有的志工朋友們。

黃珊珊表示，自己沒有給過後援會任何的資源，他們出錢出力在每個地方，在每個角落幫她拉票，「對我來說這場仗，我已經打贏了。一個人對抗兩個大政黨，我們沒有其他的資源，我只有你們，只有你們這些相信珊珊的朋友。」因為有大家，所以她這場仗很開心，現在心情也非常平靜，因為已經盡了所有努力。

不過，黃珊珊認為，台北還是一個值得投入的城市，「台北的市民他們因為太害怕了，害怕某一個人當選，選票還是擺脫不了所謂政黨的綑綁，但是相信只要一直努力，有一天一定可以跳脫政黨的綑綁。」

而黃珊珊也哽咽地說，大家都知道她生過一場病，她連死亡都不怕，所以不管任何結果，都是人生的功課，相信這也是我們大家的功課，「我要謝謝柯文哲市長，我這次沒有拿下台北市，沒有辦法守護台北市8年來的進步，但是相信這8年所有的印記，都深深地刻畫在在台北市民的心裡了。」

最後，黃珊珊喊話，自己身旁的陳宥丞、黃瀞瑩已經當選台北市議員，相信她們會是最好的市議員，「我要謝謝大家今天的到場，各位對於我非常非常信任支持，也相信這股力量不會停止，我們會繼續，大家一起往成功的方向繼續努力，台北是我最愛的地方，為了這個地方，我會用生命繼續捍衛我們的台北市。」