永和「最美室內設計師」勝選！盧宣蓉噴淚：謝謝你們願意相信我

記者陳雕文／新北報導

九合一大選進入尾聲，新北市永和區「最美室內設計師」盧宣蓉以總票數941票獲選桂林里的里長。盧宣蓉表示，她在投票前一天即失眠，開票期間更是按耐不住情緒激動落淚，稍早以108票的差距勝選，她開心說，「謝謝大家願意相信我，我今後會加倍努力回饋里民！」

▲盧宣蓉當選新北市永和區桂林里里長。（圖／記者陳雕文攝）

現年25歲的盧宣蓉是一名室內設計師，工作至今近4年。她表示，這些日子除了累積實務經驗，也增強了溝通、彙整資料的能力與抗壓性。

盧宣蓉表示，參選初期相當不順利，可能是因為我年紀尚輕，與里民印象中的「里長伯」形象不同，面對我的問候都不太想搭理，我多次嘗試登門拜訪，也被里民拒於門外，剛開始真的覺得滿挫折的。

盧宣蓉說，但我還是很積極站在巷口跟大家打招呼，增加大家對我的印象，幾個月下來，里民對我的態度也慢慢轉變，從愛理不理到點頭示意，再到願意停留聽我分享政見，甚至有長輩聽完後認同之外，還給予很多的意見反饋，讓我更有動力與衝勁！

面對這次勝選，盧宣蓉說，「能有今天的結果，真的不容易，因為對未來懷有希望，懷有美好的期待，使我們勇敢的走上改變的道路。這過程經歷了無數的坎，謝謝你們願意相信、肯定、支持我，未來我會加倍努力回饋里民，不辜負大家的期望。」

▼盧宣蓉積極站路口向大家訴說自己的政見。（圖／盧宣蓉提供）