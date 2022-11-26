快訊／恭喜鍾東錦勝選　宋國鼎：會為苗栗的未來繼續耕耘

▲宋國鼎(左2)表示未來不論在任何位子，都會為了苗栗的未來繼續耕耘。 （圖／翻攝自Facebook／宋國鼎）

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

2022九合一選舉今(26)日進行投開票，苗栗縣長選舉部分，有遭國民黨開除黨籍的現任議長鍾東錦、國民黨謝福弘、無黨吳盛聖、民進黨徐定禎、時代力量宋國鼎。下午4點投票結束後，正式進入開票作業，晚間6點40分許，鍾東錦自行宣布勝選，宋國鼎也恭喜鍾東錦當選，並表示會為苗栗未來繼續耕耘。最終票數以中選會公布為準。

宋國鼎感言如下：

首先在這個時刻，我要跟各位抱歉，是因為個人努力不夠，無法爭取縣民朋友的認同，這次選舉沒有達成大家的預期。我要恭喜鍾東錦先生，也要向其他幾位候選人表示，因為有你們的參與，我們在此次苗栗縣長選戰打了美好的一仗。

但我也要告訴所有的人，從明天開始，我們必須要為了更美好的苗栗繼續努力。我也要感謝所有在現場和在苗栗每一個角落給我們鼓勵的好朋友，因為這麼多的志工和鄉親朋友，我們才一路支持到現在。也許你會對今天的選舉結果感到失望，但我懇請你們不要對苗栗感到失望。

這場選戰裡面我們是唯一沒有地方派系，我們的資源來自苗栗縣民自發性的努力，我們投下的每一張選票都沒有浪費，凝聚了苗栗未來的美好的力量。有幾萬個相信民主的價值、相信棄保的操作，願意投出自己手上的一票，我相信所有的苗栗人都會記得今天晚上的選舉，也會成為苗栗未來前進更大的動力。明天的苗栗必須繼續前進，未來不論在任何位子，都會為了苗栗的未來繼續耕耘。