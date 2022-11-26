「雨刷」蔡政宜自行宣布當選　棒球迷崩潰哭：中職快逃

▲「雨刷」蔡政宜已自行宣布當選議員。（圖／民眾提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選今（26）日投開票，棒球迷傻眼了！有網友就在PTT的Gossiping板上發文，說他看到板上話題圍繞台北市長戰況、高嘉瑜「一屍五命」言論，「其實當大家討論誰崩不崩潰時，棒球迷才是第一個要崩潰的吧？」因為嘉義縣第4選區議員候選人蔡政宜已自行宣布當選，「嘉義哪裡還有廁所是空的？嗚嗚嗚！」

中華職棒2009年爆出假球案，主謀「雨刷」蔡政宜服刑3年8個月後出獄，低調參選嘉義縣第4選區（朴子、東石、六腳）縣議員。稍早約6點38分，蔡政宜在自行計票後，評估票數穩定在領先群，已在競選總部施放煙火，宣布當選嘉義縣議員。

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這讓一大票棒球迷難以接受，八卦板鄉民也開酸，「雨刷上真的崩潰」、「今天最崩潰的板是棒球板，八卦、政黑都不用爭」、「KANO還在嘉義耶！整個嘲諷」、「到時候真的被邀去開球，X！天大笑話」、「希望中職再也不去嘉義比賽，我可不想看他開球」、「有前科可以參選才是最扯的」、「中職記得趕快逃離嘉義。」

據悉，中華職棒2009年發生史上最大假球案，許多當年知名球星如陳致遠、張誌家、蔡豐安、曹錦輝等人都遭到檢調約談，甚至有人被法院判處徒刑及罰金，大大影響台灣球迷對職棒信心，更澆熄了許多球迷對棒球的熱愛，而假球案集團主謀就是蔡政宜。蔡政宜最終被判3年8個月定讞，並於2016年出獄。

不過，蔡政宜成立競選總部時曾強調，「過去我犯的錯，已經受到法律制裁，這次決定參選重新做人，希望這次可以給我一個機會為鄉親服務。」他在受訪時，也針對職棒事件表示，要為過去所做的錯向大家道歉，但現在已經重新出發、重新做人，很感謝鄉親對他的照顧。