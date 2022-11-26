▲苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦，他的哥哥26日晚間在臉書宣布敗選消息。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦自幼領有輕度智能障礙手冊，因為「看不慣有些人做的決定比我還要智障」決定參選，引起網友熱議。2022九合一大選26日投開票，古益弦的胞兄古富源26日晚間在臉書宣布弟弟敗選，「這次里長選舉，我們拿到了256票，雖然無法成功當選，但也創下記錄了，感謝大家的支持」。

古益弦的胞兄古富源在臉書宣布弟弟敗選，以下臉書全文：



感謝大家的支持，這次里長選舉我們拿到了256票，雖然無法成功當選，但是也創下記錄了，總花費幾千元、保證金5萬元，正式投入選戰大約10天，能拿下這些票數，已經非常難能可貴了，謝謝投給我們的大哥、小姐、伯父、伯母，對不起我讓你們失望了，但是沒選上里長，是里民的損失，並不是我們的損失，因為他們不敢去追夢，只想活在舒適圈。

在此我也恭喜溫文銍里長順利連任，到時因為我的保證金拿回，我說過會用在里上，也要麻煩溫里長協助幫我統計名單，我再列冊分配，許多支持我、相信我的朋友們，下次有機會的話，我會讓更多支持者能夠投給我，謝謝大家，謝謝。

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