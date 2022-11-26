新北第8選區17搶10！林金結高票當選「7人連任成功」　名單一次看

▲新北市第8選區開票結果出爐。（圖／翻攝自臉書）

記者施怡妏／綜合報導

新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）競爭激烈，呈現17人搶10席的局面，今（26）晚開票出爐，最高票的是國民黨林金結，獲得2.9萬票順利連任，同樣連任成功的還有國民黨洪佳君、國民黨黃永昌、國民黨江怡臻、民進黨廖宜琨、無黨籍蘇泓欽和民進黨林銘仁。然而，有3名新人第一次競選就當選，分別是卓冠廷、彭一書以及呂家愷。

10席之中，有7席是現任市議員，順利連任成功。獲得最高票，2萬9933票的林金結順利連任，在臉書PO文，「感恩鄉親相信金結，支持金結，您神聖寶貴的一票對金結是最大的鼓勵，金結繼續努力服務」。

第二高票的洪佳君拿到2萬6526票，也同樣順利連任，感謝選民的支持，「謝謝你們給我的每一次的支持與感動暖心，那是用言語無法形容的溫馨，能繼續為大家服務，真好」。成功連任的市議員還有黃永昌、江怡臻、廖宜琨、蘇泓欽、林銘仁。然而，無黨籍的陳世榮獲得1萬5333票，是唯一一名連任失敗的是議員。

值得一提的是，第一次參選的新人卓冠廷，參戰以來聲量一直很高，這次獲得2萬3907票，是第8選區第三高票的候選人，「明天開始，我們只有更努力，更認真好好地替大家服務，我們不給自己任何一天的蜜月期，正如同從參選時開始，我們就認為我們要開始做服務」。

議員彭成龍的兒子彭一書也是第一次參戰，奪得2萬2779票，是第四高票的候選人，「一票一世情，一書感謝您，銘謝賜票，一書必定會，為我們土樹三鶯地方鄉親努力！從今起跑，為你衝第一」。

「侯家軍」出身的呂家愷，過去曾在新北市府當過副發言人，首次出來參選，也成功拿下進入市議會的門票，稍早他現身三峽競選總部喜極而泣，向支持者握手、擁抱致謝。不過，民進黨高乃芸差一點點就當選，與10名只差了40票，相當可惜。

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新北市地8選區當選名單如下：

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