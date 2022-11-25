支持者不畏風雨！　陳時中選前之夜「湧3.5萬人」站滿北平東路力挺

▲陳時中「選前之夜」。（圖／陳時中競選總部提供）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競總25日於北平東路前舉辦「為台北挺身而出」選前之夜活動，主持人吳思瑤表示，儘管今晚雨勢不歇，但大雨澆不熄熱情，截至晚間九點前，現場已超過3萬5千位支持者參與，民眾站滿了北平東路，並延伸到林森南路。

吳思瑤表示，在晚會的上半場，包括陳明章、王俊傑、董事長樂團也都在現場獻唱了多首動人的歌曲。另外，中研院士廖運範也與54位重量級專家學者，出席力挺陳時中。而曾拍攝影片支持陳時中長照政策居服員，以及拍攝「我們只是要一種選擇」影片施打高端的姐妹也都在今晚的晚會中致詞表達對陳時中的感謝。

中央研究院院士廖運範表示，他今天代表了一千多位簽署「支持陳時中海內外學術界連署」的專家學者來到這邊，因為他們都要挺台灣、挺一位幫助台灣走過疫情、有著鋼鐵般意志的陳時中。廖運範提到，今天站出來，第一個原因是挺台灣，因為最近國際的局勢，中共對台灣的壓迫越來越厲害，地方選舉的結果將是給中共一個重要的訊息。第二個原因，就是要力挺首都市長候選人中唯一簽署「不投降承諾書」的陳時中。

廖運範提到，陳時中在過去接近三年時間，讓大家看到他溫暖的人格特質，他知人善任、忍辱負重；陳時中的治理能力讓台灣疫情受到控制，更得到海內外的肯定。廖運範強調，陳時中在參選之後，受到非常多無理的扭曲、惡意的污衊，所以更決定要站出來，還給指揮官、還給他的團隊一個公道，希望大家支持，把阿中送進台北市政府，告訴全世界，台北的首都市長是一個抗共保台的人，更是一個台北改變的契機。

在這次選舉中，擔任陳時中競總政策小組總召集人的立委管碧玲也上台喊話，台灣的半導體產業是世界第一，但首都台北卻沒有成為世界的前段班，因為我們需要一位有眼界、有決心、有能力的市長來帶領，而過去24年，台北的市長卻沒有這樣的眼界。台北市是首都，要當台灣的領頭羊，要帶領台灣去全世界拚前段班；因此，陳時中這次參選市長的第一個政策，就是要成立「國際事務局」，陳時中是一位有這樣眼界、目標與決心的候選人。

管碧玲也提到，陳時中也是一個很照顧人的人，他一輩子都在做「照顧人」的工作。管碧玲強調，陳時中當市長，會讓台北市政府成為一個體貼、細膩的政府，市民的幸福會更真實與到位。

緊接著，擁有14年長照服務經驗的居服員詹惠文上台表示，這一路走來有很多感觸，看到許多家庭因為長照而有了喘息空間，她分享了兩個有關長照的小故事，一個是80歲重症的長輩，另一位是80多歲的獨居長者，這些長輩都因為長照服務，減輕了憂鬱症，讓生活變得更好。詹惠文提到，陳時中在衛福部努力推動長照，是個低調行事、默默做事的人。

對於陳時中曾說「唯有照服員過得好，才能照顧好這些阿公、阿嬤」，詹惠文補充，她沒有政黨傾向，對政治也不熱衷，這次願意站出來挺陳時中，是因為看到他對台灣的努力，甚至在疫情時，一年365天都不休息，讓她非常感動、也不捨他被人攻擊。詹惠文強調，陳時中是一個溫暖、誠實、認真的人，台北市就是要這樣的市長為人民服務，讓台北市更美好。

而曾現身在陳時中宣傳影片「我們只是要一種選擇」的藥物過敏者張云馨、張壬馨姐妹，也在今晚現身力挺。他們提到，其他兩黨為了選舉，對疫苗做出不實指控，這些指控都像是在對過敏者說「你們的命不值得救」。但是影片播出後，許多藥物過敏者來留言，甚至還有癌症患者和家屬表達對防疫團隊的感謝。

張云馨、張壬馨也感慨，他們的現身，反而被造謠、抹黑，甚至被說是隨便演戲、幫高端背書的過敏民眾；但他們要說，在拜票期間，他們專程去感謝陳時中。而有其他候選人亂講話，害他們被貼標籤，難道這就是「矽谷經驗」嗎？他們是被其他兩黨放棄治療的少數族群，陳時中為了他們，被如義和團般的追殺，所以他們更要站出來。

張云馨、張壬馨想問其他兩黨，你們說高端貴，但市民的命值多少錢，對你們來說才叫做不貴？他們認為，要當地方父母官，最重要的是「同理心」，這一點他們在陳時中身上看到了，因為只有他，才不會放棄少數者，他們要感謝國家疫苗，感謝陳時中沒有放棄他們。