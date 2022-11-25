選舉投票倒數　蘇貞昌：千萬要投票、千萬要拉票、投出千萬票

記者陳家祥／台北報導

民進黨候選人陳時中25日晚間舉行「為台北挺身而出」選前之夜造勢；儘管晚間雨勢持續不停，但現場仍聚集破萬支持者。行政院長蘇貞昌助講時說，他有3個拜託，第1，一定要出來投票，全力支持陳時中當選台北市長；第2，讓蔡總統領導國家，明天的投票世界都在看，讓蔡總統有更大能量持續改革；第3，拜託大家，明天出來讓18歲公民權的憲法修憲能複決過關。

蘇貞昌說，全世界看到台灣人這樣關心民主、這樣支持民主，這樣關心國家選舉事務，這種情形就是今天再怎麼困難，台灣都能在世界有一席之地的力量，「我跟大家鞠躬敬禮，謝謝你」。

▲行政院長蘇貞昌出席陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝，下同）

蘇貞昌說，他今天已經趕場第4場，再11個小時就要投票，為什麼要這麼趕？為什麼要在雨中聚集台上？就是因為明天這一票，雖然是地方選舉，但全世界都在看台灣，再過11小時，「你手上的選票就是要給全世界看」。

蘇貞昌表示，他有3個拜託，第1，一定要出來投票，請大家全力支持讓負重前行的陳時中當選台北市長，讓停滯的台北市能大步向前帶來改變。第2，讓蔡總統領導國家，明天的投票世界都在看，蔡總統還有1年7個月時間，蔡總統要保護國家照顧人民，一起蔡總統有更大能量持續改革。第3，拜託大家，明天出來讓18歲公民權的修憲能複決過關。

蘇貞昌指出，台北是台灣的首都，今天國際處境困難，很多地方用台灣的名義走不出去，甚至是用台北的名義設立辦事處，「因此很多世界的認知，台北市的知名度最高、份量最重的地方，台北是台灣首都、是世界的焦點」，台北市不能停滯，要向前進。

蘇貞昌說，他過去3年多時間看著陳時中，最了解他的性格、責任感、能力，陳時中生在台北長在台北，從最基層診所做起，從照顧一個人到照顧全國人民。陳時中在過去在防疫指揮中心，他是第一個登機艦檢疫的指揮官；全世界說台灣跟中國往來最多、會受到最多影響，但陳時中守住這個國家。

蘇貞昌表示，2年多來陳時中主持每個發布會的會議，看到地方不論是在台北的環南市場或是屏東，「受到疫情影響的地方，陳時中永遠都在第一線」，他耐著性子回答每個問題，跟各部會安撫。

「陳時中這一個漫長的日子以來，不是一天，不是一個月，是2年多。」蘇貞昌說，陳時中到今天，全世界肯定台灣的防疫成就，也因為防疫守住國門、守住疫情，台灣受衝擊最小，台灣還在疫情中拼出最好的經濟成績。

「這樣的陳時中因為參選被扭曲抹黑，到今天，我主持防疫會議，這些所有參與2年多來的人，他們沒有抱怨工作的重擔，堅守崗位。」蘇貞昌表示，看著政務團隊的眼神，他充分了解，對現在扭曲防疫成績的不滿、選舉選到這樣

這樣有公道？我們是不是要給陳時中正向鼓勵？

蘇貞昌說，明天就用這選票，能夠把這自信，一起努力出來的成果用選票表現出來，讓首善之區、停滯8年的台北一個改變的機會。支持陳時中不是支持政黨，是支持一個力量，肯為大家守住疫情、肯溝通協調的陳時中，大家一起支持。

蘇貞昌表示，蔡英文非常、非常擔心這場選舉大家肯不肯挺身而出，能不能支持她繼續改革的力量，明天的選票就是我們交給她守住台灣的奮鬥，明天給蔡總統力量，給改革進步更大的力量，明天大家出來支持蔡總統提名的陳時中，讓蔡總統給世界看，台灣人民是支持蔡總統繼續前進、守護台灣的力量。

接著，蘇貞昌也提到，18歲公民權說起來很矛盾，台灣是被世界評比民主自由亞洲第一，可是世界235個國家都有18歲公民權，剩下15個國家沒有，台灣正是其中之一。

蘇貞昌說，公民複決門檻很高，明天要962萬票，所以明天一定要出來投票，市長選陳時中，議員選蔡總統提名的人，公投憲法修正案投同意，「千萬要投票、千萬要拉票、投出千萬票，一定要拉票，一定要讓選票衝出來」。