圖／雨越晚越大、氣氛越熱！　陳時中選前之夜3.5萬人喊「凍蒜」

記者陳家祥／台北報導

民進黨候選人陳時中25日晚間舉行「為台北挺身而出」選前之夜造勢，入夜之後雨勢「越晚越大」，但仍澆不熄現場支持者的熱情，同樣也是越晚人越多。陳時中競總發言人吳思瑤晚間喊話，現場已經聚集超過「3.5萬人」，人潮自會場一路蔓延到忠孝東路、林森北加油站。

陳時中榮譽總幹事、前副總統陳建仁致詞時說，對手一再以籌很動員、以情緒動員，「仇恨不會讓城市變進步、不會讓國家更偉大」，陳時中個性正直老實，堅持要用愛對抗仇恨、用包容對抗抹黑，陳時中有一個神聖使命，就是要在同一個天空讓台北成為更偉大的城市。

吳思瑤晚間喊話，雖然現場下著滂沱大雨，但支持者已經延伸到善導寺外的忠孝東路，鄰近的林森北路加油站也都是支持陳時中的朋友，「現場超過3.5萬人」，接著帶領現場支持者高喊「陳時中凍蒜」。

行政院長蘇貞昌助講時說，他有3個拜託，第1，一定要出來投票，全力支持陳時中當選台北市長；第2，讓蔡總統領導國家，明天的投票世界都在看，讓蔡總統有更大能量持續改革；第3，拜託大家，明天出來讓18歲公民權的憲法修憲能複決過關。

▼陳時中「為台北挺身而出」選前之夜，支持者風雨中相挺。（圖／記者林敬旻攝）

