選前之夜！民進黨台中市議員6路支持者抵圓滿劇場　現場破4000人

記者白珈陽／台中報導

選前倒數一天，民進黨台中市長候選人蔡其昌選在文心圓滿劇場進行最後一場大型造勢活動，西屯、南屯、中西區的市議員參選人等6人，今日下午以圓滿劇場為終點、兵分6路率隊徒步行進，至晚間6時許，各隊人馬陸續抵達目的地。圓滿劇場約可容納7000人，目前座席已6成滿。

▲民進黨台中市議員候選人兵分6路，率各選區支持者陸續徒步抵達文心圓滿劇場。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌陣營今晚在文心圓滿劇場舉辦《選前之夜X全城行動》，他今日一早前往烏日及霧峰，進行選前最後一天車隊掃街，而民進黨台中市議員候選人張耀中、何文海、林祈烽、陳淑華、黃守達、江肇國則在今下午，領軍支持者從各選區徒步宣傳，走向圓滿劇場。

▲▼支持者陸續到場，目前約有4000人。（圖／記者白珈陽攝）

晚間6時許，各隊伍紛紛抵達文心圓滿劇場，眾多支持者紅燈停、綠燈行，且周圍有轄區交警站崗、騎警用大重機管制交通，車流順暢。另外，也有不少民眾利用捷運到場支持蔡其昌，文心森林公園站出口處有7名員警進行維安。

▲▼宣傳車停放於圓形劇場外側廣場，市議員參選人上高處向支持者喊話；不少民眾利用捷運到場。（圖／記者白珈陽攝）

目前約有4000名民眾入場，舞台上正由歌手談靜、黃妃進行暖場，黃妃帶來知名歌曲《追追追》博得滿堂彩。根據競選總部提供行程表，稍晚將有奧運報球國手趙士強、3Q哥陳柏惟、副總統賴清德、前立法院長蘇嘉全到場力挺，另外，網紅雞排妹也將現身。蔡其昌預計於9時20分壓軸登場。

▲黃妃帶來知名歌曲《追追追》博得滿堂彩。（圖／記者白珈陽攝）